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26,500 طالبا يتعلّمون في هذه المدارس وعددها 181 من رياض الأطفال وحتّى الصّف الثّاني عشر



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في اطار الجولات لتي يقوم بها المدير العام للوزارة شموئيل أبواب للتعلّم من الحقل والاطلّاع عن كثب على جهاز التّعليم قام اليوم بزيارة المدارس الكنائسيّة في حيفا رافقه الأب عبد المسيح فهيم ، المدير العام للأمانة العامّة للمدارس المسيحيّة في البلاد ، السيّد عبد الله خطيب مدير التّعليم العربي ،المفتّش د. هاني فرّاج مفتّش المدارس المسيحيّة والمربّي جريس منصور مدير المدرسة اللا تينيّة في الرّامة ونائب المدير العام للمدارس المسيحيّة في البلاد .

هدف الزّياره ايضا الإطلاع عن كثب على تطبيق الإتفاقيّة التي أبرمتها وزارة التّربية مع هذه المدارس حيث تمّ تحويل مبلغ وقدره 50 مليون شاقل لهذه المدارس المميّزة ذات التراث والتّاريخ العريق المبني على تذويت القيم من جهة وفق اهداف الوزارة ومن جهة وفق الأسس الخاصّة بهذه المدارس.

وفي هذا السّياق لا بدّ من الإشاره بانّه تم إضافة 2 ساعات لتعليم الدّين في المرحلة الإبتدائيّة و 3ساعات في المرحلة فوق الإبتدائيّة وساعات للإستكمالات والتّطوير المهني.

مدينة حيفا :
معطيات عامّة
279,591 مواطنا ( %78 اليهود ، %5.6 المسيحيّون ، %5.4 المسلمون ، %10.9 آخرون ) .
جهاز التّعليم العر بي:
59 روضة أطفال ( 12 تعليم خاص) ، 20 مؤسّسة تعليميّة (2 تعليم خاص) .
عدد الطلاب: 6,078 طالبا
معدّل البجروت : %83.2 ( التّفوّق %24.2 ، المتقدّمون ل- 5 وحدات رياضيّات : %25 ول- 5 وحدات لغة انجليزيّة % 40 .

المحطّة الأولى :
المدرسة الأرثوذكسيّة العربيّة ( مدير المدرسة : المربّي ادوار شيبان )
عدد الطلاب : 619 طالبا ، معدّل البجروت : %98 متقدّمون ل- 5 وحدات رياضيّات : %34.4 ، متقدّمون ل- 5 وحدات لغة انجليزيّة %60.3
تجوّل المدير العام للوزارة في الأقسام والتّخصّصات المختلفة كقسم الإعلام ، قسم الحوسبة والالكترونيكا والمختبرات واستمع من مدير المدرسة عن المدرسة وانجازاتها وعن النواقص و الاحتياجات والرؤيا التّربويّة للمدرسة وفي هذا السّياق لا بدّ من الإشاره بأنّ المدرسة تعكف على بناء مدرسة جديدة .

المحطة الثّانية :
مدرسة راهبات الكرمل المرحلة الابتدائيّة ومن ثمّ انتقل الوفد المرافق للمدير العام للمدرسة فوق الابتدائيّة ( مديرة المدرسة آنا كرّام ) .
المدرستان موجودتان في نفس البناية وهناك بناية قديمة تابعة للكنيسة وتقام يوميّا الصّلوات فيها .
يشار بأنّه تمّ بناء المدرسة الجناح القديم عام 1920 .
معدّل البجروت %83 ، متقدّمون ل- 5 وحدات رياضيّات % 7.5 ومتقدّمون ل- 5 وحدات لغة انجليزيّة %22.6 (فيزياء: %9.4 ، كيمياء % 26.4 ).

المحطّة الثّالثة :
الأسقفيّة مار الياس ( مدير المدرسة الابتدائيّة المربّي شربل اندراوس وعدد الطلاب 59 ومدير المرحلة فوق الابتدائيّة وليم أو شقاره وعدد الطلاب في المدرستين 262 طالبا .
زار المدير العام للوزارة المرحلة الابتدائيّة ومن ثمّ زار المرحلة فوق الابتدائيّة واستمع من مدير المدرسة عن نبذة عن المدرسة .
معدّل البجروت %38 .في الأساس أقيمت المدرسة لإستيعاب الطلاب الذين يواجهون صعوبات تعليميّة كذلك الطلاب المتسرّبين من جهاز التّعليم .

المحطّة الرّابعة :
مدرسة راهبات الكرمليت ( مديرة المدرسة المربّية راغدة داوود) عدد الطلاب 519 طالبا والمدرسة الايطاليّة ( الطليان ) ، مديرة المدرسة المربّية جزيل أبو أيّوب . عدد الطلاب 230 طالبا .
معدّل البجروت % 92.1 ، عدد المتقدّمين ل- 5 وحدات في الرياضيّات %30.2 ونسبة المتقدّمين ل- 5 وحدات لغة انجليزيّة : %39.7 ( فيزياء %19 ، كيمياء %24 ، بيولوجيا : %24 وعلم الحاسوب : %34

المحطّة الخامسة : راهبات الناّصرة- حيفا ( مديرة المدرسة في المرحلة الابتدائيّة هيفاء نجّار وفي المرحلة الثّانويّة المربّي باسم جمّال ).عدد الطلاب في المرحلة ابتدائيّة 871 طالبا وفي المرحلة فوق الابتدائيّة 381 طالبا . معدّل البجروت : %100 ، عدد المتقدّمون ل- 5 وحدات رياضيّات %47.1 وعدد المتقدّمين ل- 5 وحدات لغة انجليزيّة %62.7 .( فيزياء%19.6 ، كيمياء %21.6 ، بيولوجيا: %34.4 وعلم الحاسوب ، %30.4

المحطّة السّادسة : مدرسة مار يوحنا الانجيليّة ( مدير المدرسة: عزيز أدعيم ).عدد الطاب : 506 طالبا
في نهاية اللقاء أجرى المدير العام للوزارة حوارا مفتوحا مع مديري المدارس ورؤساء المدارس الكنائسيّة حيث تمّ طرح مواضيع تتعلّق بإنضمام هذه المدارس للأفق الجديد وزيادة ايّام الإرشاد وملاكات التّفتيش كذلك إدخال المدارس في برنامج دورة مجّانيّة لكل ولد وزيادة الميزانيّات حيث إستمع المدير العام منهم عن تخصّصات المدرسة وعن احتياجات المدرسة وتمّ التّطرّق لموضوع المدفوعات المدرسيّة والأقساط التّعليميّة لهذه المدارس حيث أنّ الوزارة وضعت مسار لحل هذا الموضوع ضمن برنامج تدريجي . المدير العام للوزارة أكّد بأنّه يرى بالمدراء شركاء حقيقيّين وأنّهم أصحاب رساله وعرض أمامهم رؤيته التّربويّة وبرامج الوزارة المختلفه لتحسين التّحصيل العلمي والمناخ التّعليمي وكانت فرصة للتّعرّف عن كثب عن البنى التّحتيّة للمدارس.
هذه الزّياره تصب كذلك في إطار الأهميّة التي توليها الوزارة لجهاز التّعليم العربي وللمدارس الكنائسيّة في البلاد .
من الجدير ذكره بأنّ العديد من الطلاب من خارج مدينة حيفا من منطقة المثلث، الكرمل والمحيط القريب مثل إبطن يتعلّمون في هذه المدارس الرّائدة والمميّزة .

26,500 طالبا يتعلّمون في هذه المدارس وعددها 181 من رياض الأطفال وحتّى الصّف الثّاني عشر




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