رامي, بزيع:اعلن, دعمي, الكامل, لمرشح, الرئاسة, وليد, عفيفي,

جاء في بيان من رجل الاعمال رامي بزيع الى أهالي مدينتي الحبيبة الناصرة:"حرصا على مدينتنا الحبيبة، مدينة الناصرة، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وبعد ان راقبت عن كثب - منذ اعلاني الانسحاب من الترشح لبلدية الناصرة- ما يحدث في الايام الاخيرة من دعاية انتخابية، وما يصدر عن مرشحي الرئاسة من منشورات وأفعال، ومن أجل احداث التغيير الايجابي المطلوب في رئاسة المجلس البلدي للمدينة، قررت ألا أبقى على الحياد خلال الحملة الانتخابية، حيث رأيت ان المصلحة العامة لأهل المدينة تحتاج مني الى قرار واضح ومسؤول.

ولذلك أعلن بهذا عن دعمي المطلق والغير مشروط لمرشح الرئاسة وليد العفيفي، كما وأعلن عن تجندي الكامل من أجل انجاحه في هدفه وهدفنا المنشود من أجل ناصرة أفضل، يرأس بلديتها رئيسا مهنيا وموحدا لكل اطياف البلد وفئاتها، ولديه القدرة على التخلص من المشاكل الرئيسية التي يواجهها مواطنو المدينة من عنف مستشر، وضعف في التحصيل العلمي في المدارس، وعدم توفر مساكن للأزواج الشابة وغيرها.عطفا على قراري هذا، ادعو كل من أيد ترشيحي لرئاسة البلدية، وسكان المدينة جميعا، خاصة الشباب والشابات، الى الانضمام الى حملة مرشحنا للرئاسة، وليد عفيفي، وعدم الاكتفاء بالدعم في صناديق الاقتراع فقط، بل العمل الدؤوب من أجل ناصرة أفضل، موحدة بناسها الطيبين.أهلي في الناصرة, انسحابي من الترشح لرئاسة البلدية، الذي أعلنته قبل أيام، واعلاني هذا، لا يعني انني ساحتجب عن العمل من أجل مصلحة المدينة واهلها، بعد انتهاء المعركة الانتخابية، بل أنني اعاهدكم على الاستمرارية في خدمة أهل البلد، من أجل مستقبلنا ومستقبل اولادنا وبناتنا.سيعقد مؤتمر صحفي بهذا الخصوص وسيعلن عنه لاحقا.ناصرتنا الحبيبة بتستاهل أكثر، نحو مستقبل زاهر ومتطور.باحترامرجل الأعمال رامي بزيع ابن مدينة الناصرة21.09.2018