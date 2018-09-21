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مفاوضات برشلونة مع بوسكيتس تصل لمرحلة الحسم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب برشلونة من تحصين نجمه بعقد يمتد إلى عام 2023.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيرجيو بوسكيتس وبرشلونة يضعان اللمسات الأخيرة على تجديد العقود التي يتم التفاوض عليها منذ عدة أشهر.


وأضافت: "رغم عدم وجود اتفاق نهائي، لكن الطرفين يؤكدان أن الأمر اقترب من النهاية، وسيتم عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل، والتي ستكون بمثابة الختام لهذا الملف".


وكان بوسكيتس قد جدد عقده عام 2016 لمدة 5 سنوات مع خيار التجديد لعامين آخرين، وبشرط جزائي قيمته 200 مليون يورو، ولكنه توصل إلى اتفاق مع برشلونة لتحسين راتبه مع تفعيل بند العامين الاختياريين، لينتهي العقد في صيف 2023.


ويتضمن الاتفاق حصول بوسكيتس على مكافأة مالية، ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 500 مليون يورو، ليصبح من بين اللاعبين الأعلى أجرًا في الفريق.
مفاوضات برشلونة مع بوسكيتس تصل لمرحلة الحسم




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