وليد, العفيفي, يستنكر, منع, الممثل, النصراوي, الفلسطيني, العالمي, علي, سليمان, من, دخول, مصر,

إستنكر مرشح رئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي خطوة السلطات المصرية التي إتخذتها يوم أمس بمنع الممثل العالمي إبن الناصرة علي سليمان من دخول الأراضي المصرية رغم حصولة على الفيزا ، بإدعاء أنه يشكل خطرا .

بعد أن تمّ اختياره ضمن لجنة التحكيم الدولية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي تنطلق يوم الجمعة 21 أيلول 2018.إننا نرى بهذه الخطوة إعتداءً على حرية الفن والرأي ، ومنافية للعلاقات التاريخية المميزة بين الشعبين المصري والفلسطيني ، ونطالب السلطات المصرية ، ذات الشأن ، التراجع عن هذه الخطوة المستغربة والمستهجنة .وأشاد العفيفي بدور الفنانين الفلسطينيين بإحياء الذاكرة الفلسطينية وتثبيت الحق الفلسطيني ودورهم الريادي