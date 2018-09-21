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وليد العفيفي يستنكر منع الممثل النصراوي الفلسطيني العالمي علي سليمان من دخول مصر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



إستنكر مرشح رئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي خطوة السلطات المصرية التي إتخذتها يوم أمس بمنع الممثل العالمي إبن الناصرة علي سليمان من دخول الأراضي المصرية رغم حصولة على الفيزا ، بإدعاء أنه يشكل خطرا .


بعد أن تمّ اختياره ضمن لجنة التحكيم الدولية  لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي تنطلق يوم الجمعة 21 أيلول    2018.

إننا نرى بهذه الخطوة إعتداءً على حرية الفن والرأي ، ومنافية للعلاقات التاريخية  المميزة بين الشعبين المصري والفلسطيني ، ونطالب السلطات المصرية ، ذات الشأن ، التراجع عن هذه الخطوة المستغربة والمستهجنة .

وأشاد العفيفي بدور الفنانين الفلسطينيين بإحياء الذاكرة الفلسطينية وتثبيت الحق الفلسطيني ودورهم الريادي
وليد العفيفي يستنكر منع الممثل النصراوي الفلسطيني العالمي علي سليمان من دخول مصر




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