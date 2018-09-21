تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 20:25:55 وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو |  2018-12-18 19:09:49 اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا |  2018-12-18 19:07:39 اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة |  2018-12-18 17:22:38 يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس |  2018-12-18 17:44:46 الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني |  2018-12-18 17:42:54 فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان |  2018-12-18 17:39:41 نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي |  2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

واشنطن تلتف على ابو مازن لتنفيذ "صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نشرت صحيفة "اسرائيل هيوم" تقريرا اشارت فيه الى ان اسرائيل وواشنطن بدأتا بالالتفاف على الرئيس محمود عباس الرافض للقاء ادارة ترامب والتباحث معها، مشيرة الى ان واشنطن تعقد اجتماعات سرية بين فلسطينيين يعارضون الرئيس محمود عباس وممثلين عن بعض الدول العربية، لتنضم اسرائيل الى الاجتماعات في الوقت المناسب.


واشار موقع الصحيفة المذكور، الى ان ادارة ترامب اتخذت خطوة جديدة وبدأت بالتعامل والتباحث مع بعض الشخصيات المعارضة للرئيس الفلسطيني وممثلين عن بعض الدول العربية ليتباحثوا في الشؤون الفلسطينية والوضع في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن تقرير نشرته صحيفة عربية "الخليج اون لاين" التي اشارت الى ان اجتماعات سرّية عقدت في ابوظبي في محاولة لبناء علاقات بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، والترويج لافكار وطروحات الادارة الامريكية حول "صفقة القرن"، مشيرة الى ان تقرير الصحيفة الخليجية استند لتصريحات دبلوماسيين مصريين، مشيرة الى ان اسرائيل ستنضم لاحقا الى هذه المحادثات، في حين قال مصدر امريكي لصحيفة "اسرائيل هيوم" ان هذا التقرير لا يمت للحقيقة بصلة.

واشارت الصحيفة ان الاجتماعات في ابو ظبي تضمنت 3 لقاءات على الاقل حتى الان والتي توازت مع اتصالات تروّج لها مصر بين حين وآخر على حد تعبير الصحيفة، مشيرة الى ان مسؤولين امريكيين وفلسطينيين معارضين لابومازن حضروا هذه اللقاءات الى جانب ممثلين عن دول عربية منها الامارات العربية المتحدة والمملكة السعودية ومصر.

وافادت الصحيفة نقلا عن مصادر مصرية ان الرئيس الامريكي ترامب بدأ بالفعل بالترويج لافكاره حول "صفقة القرن" دون الكشف عنها رسميا، حيث ان كل الاجراءات التي اتخذت على الارض من نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل واغلاق مكتب منظمة التحرير في واسنطن هي خطوات من صفقة القرن، مشيرة المصادر الى ان ترامب يأمل ان تفضي هذه الجهود مع الدول العربية الى انشاء تحالف لدعم تنفيذ "صفقة القرن" ورأى ان هذه الجهود ستشجع السلطة الوطنية الفلسطينية بالعودة الى طاولة المفاوضات.
واشنطن تلتف على ابو مازن لتنفيذ "صفقة القرن"




كلمات متعلقة

واشنطن, تلتف, على, ابو, مازن, لتنفيذ, "صفقة, القرن",

تابعونــا

بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة 2018-12-17 | 18:14:52

صرّح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بأنّ مدينة بيت لحم هادئة وآمنة، مؤكدا...

"فتح" ترد على دعوة هنية للقاء ابو مازن "فتح" ترد على دعوة هنية للقاء ابو مازن 2018-12-16 | 19:18:29

أكدت حركة (فتح)، أن أي لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

مئات الآلاف في مهرجان انطلاقة حماس مئات الآلاف في مهرجان انطلاقة حماس 2018-12-16 | 14:54:33

يشارك مئات الآلاف في مهرجان ذكرى انطلاقة حركة حماس الحادية والثلاثين الذي تنظمه...

حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة 2018-12-16 | 10:45:18

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: إن مهرجان انطلاقة الحركة الـ31 سيحمل رسائل...

اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل" اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل" 2018-12-15 | 21:13:44

اعلن الجيش الاسرائيلي اعتقال فلسطيني تتهمه باصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل"...

الكشف عن اختفاء سلاح جندي خلال عملية عوفرا الكشف عن اختفاء سلاح جندي خلال عملية عوفرا 2018-12-13 | 23:04:20

كشف الجيش الاسرائيلي عن اختفاء سلاح احد الجنود القتلى في عملية عوفرا شرق رام الله...

اصابة فتاه من دير الاسد بحادث طرق على طريق الجامعه الامريكية جنين اصابة فتاه من دير الاسد بحادث طرق على طريق الجامعه الامريكية جنين 2018-12-12 | 18:36:45

تم نقل شابة من دير الاسد للمشفى لتلقي العلاج حيث وصفة الاصابة بالمتوسطه اثر...

السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات مصيرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات مصيرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية 2018-12-10 | 23:43:22

قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيجري سلسلة من الاتصالات العاجلة مع...

الأسد: دواء ما نمرّ به في جعبة عدو وتجربة صديق! الأسد: دواء ما نمرّ به في جعبة عدو وتجربة صديق! 2018-12-10 | 10:21:04

رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن المنطقة العربية تمر بأزمة "هوية"، قال إنها "سلاح...

فرنسا تطالب اسرائيل برفع الحصار عن غزة فرنسا تطالب اسرائيل برفع الحصار عن غزة 2018-12-08 | 06:48:06

طالب رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، اليوم الجمعة، بـ رفع الحصار الإسرائيلي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع سعيد سلايمه عامل عربي القدس حادث عمل سقط ارتفاع 5 طوابق ورشة بناء معليه ادوميم شرطة اسعاف تأجيل زيارة المتابعة للقدس الاحد اصابات 3 حادث طرق سيارة حافلة مدخل غربي مدينة سخنين حيان الطبي العلاج شرطة اسعاف محمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان حجاج بيت الله الحرام انطلاق حافلة قرية الرينة هيثم خلايلة جواز سفر اسرائيلي فلسطيني لبنان دخل النجم الفلسطيني شروق اعدام ميداني القدس طعن اطلاق نار البلدة القديمة ...سخنين تستضيف مكابي حيفا ستاد الدوحة رسميا السبت اولى مباريات الفريق الدوري المصادقة مخدرات ماريحوانا بيت الرينة قرية ناي جاي اعتقال رجل امرأة الشرطة الرينة اعتداء اعتقال شابة ارهاب فيسوك تأييد شابة احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالرؤى قدح كفر مندا طالبة الاولى المرتبة معرفة البلاد تفوز مسابقةاصابة شاب المكر تعرض لاطلاق نار حي القرية اسعاف عوض نعيمي نعيمة مستشفى مصرع اصابة محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com