نشرت صحيفة "اسرائيل هيوم" تقريرا اشارت فيه الى ان اسرائيل وواشنطن بدأتا بالالتفاف على الرئيس محمود عباس الرافض للقاء ادارة ترامب والتباحث معها، مشيرة الى ان واشنطن تعقد اجتماعات سرية بين فلسطينيين يعارضون الرئيس محمود عباس وممثلين عن بعض الدول العربية، لتنضم اسرائيل الى الاجتماعات في الوقت المناسب.

واشار موقع الصحيفة المذكور، الى ان ادارة ترامب اتخذت خطوة جديدة وبدأت بالتعامل والتباحث مع بعض الشخصيات المعارضة للرئيس الفلسطيني وممثلين عن بعض الدول العربية ليتباحثوا في الشؤون الفلسطينية والوضع في قطاع غزة.ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن تقرير نشرته صحيفة عربية "الخليج اون لاين" التي اشارت الى ان اجتماعات سرّية عقدت في ابوظبي في محاولة لبناء علاقات بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، والترويج لافكار وطروحات الادارة الامريكية حول "صفقة القرن"، مشيرة الى ان تقرير الصحيفة الخليجية استند لتصريحات دبلوماسيين مصريين، مشيرة الى ان اسرائيل ستنضم لاحقا الى هذه المحادثات، في حين قال مصدر امريكي لصحيفة "اسرائيل هيوم" ان هذا التقرير لا يمت للحقيقة بصلة.واشارت الصحيفة ان الاجتماعات في ابو ظبي تضمنت 3 لقاءات على الاقل حتى الان والتي توازت مع اتصالات تروّج لها مصر بين حين وآخر على حد تعبير الصحيفة، مشيرة الى ان مسؤولين امريكيين وفلسطينيين معارضين لابومازن حضروا هذه اللقاءات الى جانب ممثلين عن دول عربية منها الامارات العربية المتحدة والمملكة السعودية ومصر.وافادت الصحيفة نقلا عن مصادر مصرية ان الرئيس الامريكي ترامب بدأ بالفعل بالترويج لافكاره حول "صفقة القرن" دون الكشف عنها رسميا، حيث ان كل الاجراءات التي اتخذت على الارض من نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل واغلاق مكتب منظمة التحرير في واسنطن هي خطوات من صفقة القرن، مشيرة المصادر الى ان ترامب يأمل ان تفضي هذه الجهود مع الدول العربية الى انشاء تحالف لدعم تنفيذ "صفقة القرن" ورأى ان هذه الجهود ستشجع السلطة الوطنية الفلسطينية بالعودة الى طاولة المفاوضات.