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المحامية آمنة ذياب أوّل رئيسة قائمة في طمرة لـ"الصنارة":حان الوقت لأن يشارك الشباب والنساء في صنع القرار



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق



تشكلت مؤخراً في طمرة قائمة انتخابية جديدة برئاسة المحامية الشابة آمنة فؤاد ذياب أُطلق عليها اسم قائمة "عهد الشباب"، وستخوض هذه القائمة الانتخابات لعضوية بلدية طمرة في الانتخابات البلدية التي ستجرى في الثلاثين من الشهر القادم, علماً أنّ هذه هي أوّل قائمة في تاريخ طمرة ترأسها شابة. وفي حديث مع المحامية آمنة ذياب قالت لـ"الصنارة": "هذه القائمة  تم تشكيلها من قبل أشخاص من عائلتي ومن عائلات أخرى في طمرة وقد أجرينا انتخابات مبكرة لاختيار مرشحي القائمة وتم اختياري لأكون المرشحة الأولى.


 وحول اختيار الأسم وفيما اذا كانت هذه القائمة مرتبطة بقائمة رئيس البلدية الدكتور سهيل ذياب (قائمة عهد الجماهير) قالت: "لا يوجد أي ارتباط أو صلة مع قائمة عهد الجماهير. في البداية اخترنا اسم "أمل الشباب" ولكن تبيّن أنّ هناك قائمة أخرى تحمل أسم "الأمل" فغيّرنا الاسم الى "عهد الشباب".

وحول ما تراه ملحّاً لمعالجته في الدورة القادمة فيما اذا تم انتخابها قالت: "كشابة وأكاديمية اريد أن أمثّل جيل الشباب ولإتاحة الفرصة أمام الصبايا والنساء والشباب ليكونوا شركاء فعالين في اتخاذ القرارات, حيث أن البلدية اليوم لا يوجد فيها فئة شبابية تشارك في معالجة القضايا الشبابية والشباب لا يأخذون دورهم في اتخاذ القرار. إن اكبر مشكلة تعاني منها فئة الشباب في طمرة هي مشكلة المسكن. فالجميع يتطرقون لقضية المسكن وأزمة السكن في طمرة ولكن المشكلة تزداد تفاقماً ولا حلول في الأفق. وكمحامية سأتولى وأتابع القضايا القانونية المتعلقة بمشاكل السكن في حين سأتابع الجوانب التخطيطية عن كثب.

وحول ما ستفعله في قضايا المرأة قالت: "يجب أن تأخذ المرأة الطمراوية دورها في طمرة فهناك دور كبير لها في المجتمع. وعندما تمثل امرأة قضايا النساء يكون التمثيل وحل المشاكل أفضل مما يمثلها رجل, ليس فقط في البلدية  بل في جميع المؤسسات. هناك أيضا قضايا وبرامج كثيرة اخطط لها لطرحها ومعالجتها في حال تم انتخابي. هدفي اليوم وه أن أكون مؤثرة في مجموعة متخذي القرار في بلدية طمرة وأن أمثل المرأة واالشباب  في آن واحد".




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