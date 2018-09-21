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عقوبة مخففة تنتظر رونالدو في دوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن العقوبة التي من المتوقع أن يحصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بعد أن تعرض للطرد، أمس الأربعاء، أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا.


وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن اللاعب البرتغالي سيتم إيقافه لمباراة واحدة فقط، أي أنه سيكون جاهزًا للمشاركة أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد الشهر المقبل، في أولد ترافورد خلال ثالث جولات دور المجموعات بالمسابقة.

وسيغيب اللاعب البرتغالي عن مباراة الفريق الإيطالي المقبلة بدوري الأبطال أمام فريق يانج بويز السويسري، والتي ستكون في معقل يوفنتوس بتورينو.

وتعرض كريستيانو للطرد أمام فالنسيا، بعد احتكاك مع مدافع الخفافيش جيسون موريلو.
عقوبة مخففة تنتظر رونالدو في دوري الأبطال




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