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مهرجان انتخابي شبابي حاشد لقائمة كفر مندا الموحدة ومرشحها مؤنس عبد الحليم



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نظمت قائمة كفر مندا الموحدة مهرجان انتخابي شبابي حاشد ، حيث حضره الاف المؤدين والداعمين لمرشح القائمة مؤنس طه عبد الحليم .

شمل المهرجان حضور مميز لقوائم العضويه الداعمة ، قائمة الاخلاص والوفاء ومرشحها السيد محمد قدح ابو يوسف ، قائمة الحريه والسلام ومرشحها السيد جمال حوش ابو رامي ، وقائمة الحرية والكرامة ومرشحها السيد محمود حسين مراد ابو النعيم .
افتتح المهرجان بأيات عطرة من القرآن الكريم ، ومن ثم وقف الجمهور على نشيد موطني .
برنامج المهرجان كان عبارة كلمات لمجموعه من الشباب كل في مجاله ، افتتح الكلمات السيد محمد قدح بكلمة نصح وارشاد واختتم المهرجان بكلمة مرشح الرئاسة مؤنس طه عبد الحليم .
كلمات الشباب كانت كالتالي
1. كلمة الشاب محمود مراد ( دور الشباب في بناء المجتمع )
2. كلمة الشاب يوسف قدح ( الثقافه ، الفن والفعاليات الاجتماعيه )
3. كلمة الشاب محمد علي عبد الحليم ( العلم والتعليم والمنح الدراسيه )
4. كلمة المهندس الشاب عصام عبد الحليم ( قسائم البناء والخارطه الهيكليه )
5. كلمة الشاب محمد كامل عبد الحميد ( دور الشباب في العمليه السياسيه )
تولى عرافة الاحتفال الشاب حاتم عبد الحليم





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