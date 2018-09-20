مهرجان, انتخابي, شبابي, حاشد, لقائمة, كفر, مندا, الموحدة, ومرشحها, مؤنس, عبد, الحليم,

نظمت قائمة كفر مندا الموحدة مهرجان انتخابي شبابي حاشد ، حيث حضره الاف المؤدين والداعمين لمرشح القائمة مؤنس طه عبد الحليم .
افتتح المهرجان بأيات عطرة من القرآن الكريم ، ومن ثم وقف الجمهور على نشيد موطني .
برنامج المهرجان كان عبارة كلمات لمجموعه من الشباب كل في مجاله ، افتتح الكلمات السيد محمد قدح بكلمة نصح وارشاد واختتم المهرجان بكلمة مرشح الرئاسة مؤنس طه عبد الحليم .
كلمات الشباب كانت كالتالي
1. كلمة الشاب محمود مراد ( دور الشباب في بناء المجتمع )
2. كلمة الشاب يوسف قدح ( الثقافه ، الفن والفعاليات الاجتماعيه )
3. كلمة الشاب محمد علي عبد الحليم ( العلم والتعليم والمنح الدراسيه )
4. كلمة المهندس الشاب عصام عبد الحليم ( قسائم البناء والخارطه الهيكليه )
5. كلمة الشاب محمد كامل عبد الحميد ( دور الشباب في العمليه السياسيه )
تولى عرافة الاحتفال الشاب حاتم عبد الحليم