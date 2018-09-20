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المعذرة, التسامح والغفران!



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صادف يوم أمس الأوّل الأربعاء حلول "يوم الغفران" لدى الشعب اليهودي, الذي يأتي بعد أسبوع من يوم رأس السنة العبرية.. حيث لا أكل فيه ولا شُرب.. ولا رفث.. فقط صلوات لطلب المغفرة...

يوم الغفران (الكيپور) يعتمد على ثلاثة بنود: الأول طلب المعذرة, الثاني التسامح, الثالث الغفران.
العديد من المواطنين والسياسيين في هذه الدولة يعتقدون أن المس بالعرب وبشرعيتهم مسموح وأنّ قانون القومية لا يمس بالعرب وأن الاستيطان وإقامة المستوطنات يحق لهم.
هؤلاء أعلنوا حروبا شعواء وبلا هوادة على المواطنين الفلسطينيين وتفننوا في كيفية المس بهم ومصادرة أراضيهم وهدم بيوتهم وتشريدهم, وقطع المياه والكهرباء عنهم.
وفي ذكرى "يوم الغفران " نتذكر بشكل خاص "قانون القومية" العنصري وأللا - إنساني.. أبو القوانين العنصرية.. طلبات المغفرة لا تمسح العار عن هذا القانون ولا تزيل الغبن عن المواطنين العرب.. أيّ طلب للمعذرة وأيّ طلب للتسامح وأيّ طلب للغفران؟؟ وعلى ألف ماذا وماذا يجب طلب الغفران؟؟
سئمنا العنصرية الهوجاء ولكن لن نسأم متابعتها حتى تزول.
ما زلنا ننتظر في كل "يوم غفران" أن تكون الدولة للجميع, لأننا أهل الوطن ولسنا مواطنين في الدولة.
أطلبوا المغفرة كما تشاؤون في "يوم الغفران" لأن القمح يبقى قمحاً.
ومن يريد أن يستجيب له الله عليه أن يغيّر الأوضاع ابتداءً من طرح قضية رموز الدولة وبخاصة النشيد الوطني الذي يعكس الحلم الصهيوني ولا يتطرق بحرف الى الحلم العربي أو الى وجود المواطن العربي في الدولة.. لكنه قابع في وطنه.

 

ڤيدا مشعور

21/9/2018 

 





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المعذرة,, التسامح, والغفران!,

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