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قائمة التغيير في مجلس طلعة عارة تخوض الانتخابات للعضوية وستقرر لاحقا موقفها من مرشحي الرئاسة



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عقد نشيطو قائمة التغيير (و) في مجلس طلعة عارة اجتماعًا تحضيريًا في بيت الرفيق محمود فرسان وذلك بهدف تعزيز قوة عضوية القائمة في الانتخابات القادمة لمجلس طلعة عاره والتي ستجري في ٣٠ أكتوبر القادم 

وقد استمع الحضور الى الاتصالات مع القوائم الاخرى كذلك الى تلخيص عن عمل القائمة خلال الفترة المنصرمه قدمه كل المربي فرسان عبد القادر والسيدين فتح الله صالح ومحمد زيتاوي ممثلو القائمة في المجلس البلدي

واتفق خلال الاجتماع على الانطلاق للعمل حيث تشكلت عدد من اللجان من بينها : لجنة مفاوضات ، لجنة اعلام ، لجنة ماليه ، لجنة ميدانية ، لجنة سجل الناخبين وسير يوم الانتخابات 

 

كما وجرى فتح باب الترشح لعضوية القائمة ودار نقاش شارك فيه جميع الحضور اتفق فيه على تعزيز قوة عضوية القائمة وتحديد لاحقا موقفها من مرشحي الرئاسة لمجلس طلعة عارة


ويشار ان قائمة التغيير حصلت في انتخابات ٢٠١٣ على ٧٠٠ صوت وكادت ان تتمثل بعضوين بدلا من عضو واحد





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