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وفد المتابعة يواصل لقاءاته في جنيف مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة



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التقى وفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، لليوم الثاني، ضمن برنامجه في الامم المتحدة في جنيف، رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فيجوسلاف سوك وطاقمه. كما التقى الوفد مع المقرر الخاص للاقليات في الامم المتحدة فرناند دي فارينيس. وطالب الوفد معالجة الشكوى التي قدمت ضد قانون القومية، ودعا الى معاينة اسقاطات القانون ميدانيا.

كما التقى الوفد الامين العام لاتحاد البرلمانيين الدوليين في مقر الاتحاد الدائم، مارتن شونجونج. وأعرب الوفد عن قلقه العميق من المضايقات التي يتعرض لها البرلمانيون العرب في الكنيست، في ظل قانون القومية العنصري. وتابع الوفد مع مضيفيه الشكاوى والتقارير التي قدمتها مؤسسات الجماهير العربية للاتحاد.

وفي كل اللقاءات استعرض الوفد بشكل تفصيلي حيثيات قانون القومية واخطاره على الجماهير العربية في إسرائيل، وعلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

ويذكر ان الوفد يتألف من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والنائب يوسف جبارين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة المشتركة، والمحامية الحقوقية سوسن زهر من مركز عدالة، والمحامي والحقوقي عمر خمايسي من مؤسسة الميزان

 

وفد المتابعة يواصل لقاءاته في جنيف مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة




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