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الخارجية الروسية: الطيارون الإسرائيليون تصرفوا بطريقة غير مهنية على الأقل



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قالت وزارة الخارجية الروسية إن تصرف الطيارين الإسرائيليين خلال حادث إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" كان غير مهني على الأقل، مشيرة إلى أن الواقعة تتطلب توضيحات إضافية من إسرائيل.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، التي أضافت أنه ستتوافر قريبا معلومات جديدة تتعلق بدور الطيارين الإسرائيليين في تحطم الطائرة عند الساحل السوري في الـ17 من سبتمبر الجاري.

وقالت زاخاروفا في موجز صحفي اليوم الخميس: "من المتوقع أن تتوافر في المستقبل القريب معلومات جديدة سيتم نشرها وستعطي الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمأساة ومدى تورط الطيارين العسكريين الإسرائيليين فيها". 

وتابعت: "من الواضح أن الكارثة التي وقعت يوم 17 سبتمبر تتطلب مزيدا من التحقيقات والتوضيحات من قبل الجانب الإسرائيلي".

وعبرت زاخاروفا عن ثقتها بأن "هذه التوضيحات ستتبعها قريبا جدا".

وأضاف: "من جانبي، أعتقد أن الطيارين الإسرائيليين الذين سببت تصرفاتهم بوقوع خطر وتحطم طائرتنا، وهو ما تشير إليه المعلومات التي قدمها خبراؤنا العسكريون، تصرفوا بطريقة غير مهنية، على أقل تقدير".

وشددت زاخاروفا أنه "من المخجل الاختباء وراء ظهر أولئك الذين يؤدون وظيفتهم بضمان سلامتك وليس بإمكانهم تجنب الرصاصة، التي لم توجه إليهم".

وفي سياق آخر أكدت زاخاروفا أنباء مفادها أن "جبهة النصرة" تنقل أسلحة كيميائية بما فيها غاز السارين للتشكيلات المسلحة في سوريا.

 





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