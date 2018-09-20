ميجان, ماركل, تلجأ, إلى, لهذا, الأمر, لزيادة, فرص, حملها, سريعاً,

تسعى الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، لاكتساب النصائح من أصدقائها وعائلتها الجديدة، حول كيفية زيادة فرص حملها.

موقع “Hollywood Life” الأمريكي، ذكر أن دوقة “ساسكس” ترحب بالنصائح حتى ولو لم تتبعها بل تسمع للجميع، وبعد زواجها من الأمير هاري أصبحت لا تسمع لنصائح أصدقائها في تورنتو فقط، بل تستقبل النصائح من عائلتها الجديدة وخاصة من الأميرة كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، بعدما توطدت علاقتهما.ميجان تلقت نصيحة كيت ميدلتون حول زيادة فرص الحمل رغم عدم تفكيرها في الأمر إلا أنها منفتحة على أفكار الجميع، حيث أشارت عليها كيت بأن تشرب الشاي بانتظام.. وبدأت ميجان في تطبيق هذه النصيحة رغم أنها ليست متأكدة إذا كان هذا الأمر سيحدث أي نوع من الاختلاف في مساعدتها على الحمل.أصدقاء ميجان ماركل في مدينة تورنتو قدموا لها نصائح للحمل، والتي منها ممارسة بعض التمارين الرياضية ومنها أيضا ممارسة اليوجا والقيام بالتأمل الليلي.يشار إلى أن الأمير هاري وميجان ماركل كانا قد احتفلا بزفافهما في قلعة ويندسور خلال مايو الماضي بحضور عدد كبير من مشاهير العالم.