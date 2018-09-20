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زيت على النار كاد ان يؤدي الى حريق كبير في بيت بالناصرة



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جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفا ءوالانقا ذالقطرية اليوم الخميس :" زيت على النار كاد ان يؤدي الى حريق كبير في الحي الشرقي من مدينة الناصره.




واضاف :" طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان السكان المحليين تمكنوا من اخماد الحريق قبل انتشاره .لم يبلغ عن اصابات وعملت الطواقم على اخراج الدخان من المكان.

الصورة توضيحية ...
زيت على النار كاد ان يؤدي الى حريق كبير في بيت بالناصرة




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