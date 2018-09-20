زيت, على, النار, كاد, ان, يؤدي, الى, حريق, كبير, في, بيت, بالناصرة,

جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفا ءوالانقا ذالقطرية اليوم الخميس :" زيت على النار كاد ان يؤدي الى حريق كبير في الحي الشرقي من مدينة الناصره.

واضاف :" طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان السكان المحليين تمكنوا من اخماد الحريق قبل انتشاره .لم يبلغ عن اصابات وعملت الطواقم على اخراج الدخان من المكان.الصورة توضيحية ...