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فيديو - معجزة إلهية.. طفل بأربع أرجل يثير حيرة الأطباء!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار طفل هندي وُلد بأربع أرجل واثنين من الأعضاء التناسلية، دهشة السكان المحليين الذين قطعوا أميالا لرؤية ما أسموه بـ "المعجزة الإلهية".



ووُلد الصبي الذي لم يكشف عن اسمه، يوم 16 سبتمبر في غوراكبور، وهي مدينة في منطقة أوتار براديش شمالي الهند، على بعد حوالي 1200 كم جنوبي شرق نيودلهي. وسيحتاج إلى إجراء عملية جراحية في مستشفى بمدينة Lucknow، حسبما أفاد والده، بولهان نيشاد.


ويبدو أن حالة الطفل النادرة ناتجة عن توأم طفيلي، حيث يعلق جزء من التوأم الملتصق الذي لم يتطور بشكل كامل، على الجنين.


وأظهر مقطع الفيديو المصور أناسا محليين تجمعوا حول الطفل الرضيع، وهو يصرخ على سرير المستشفى.


ونُقلت أمه، رامبا، إلى المستشفى لأنها كانت تعاني من ألم شديد أثناء الولادة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية. كما صُدم الوالدان لرؤية طفلهما في هذه الحالة.



وعلى الرغم من صدمة الوالدين والأطباء، فقد فُتن السكان المحليون بالطفل، واصفين إياه بـ "المعجزة الإلهية".


وتعتمد أجزاء الجسم الزائدة على القلب والرئتين، مثل باقي أطراف الطفل، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان يمكن التحكم بها بالطريقة نفسها.


وعلى الرغم من أن التوائم الطفيلية نادرة، ويُعتقد أنها حالة واحدة في المليون، إلا أن هناك العديد من الحالات الموثقة لهذه الظاهرة.




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