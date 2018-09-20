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ميسي ضمن 4 مرشحين لجائزة الأفضل بجولة دوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لموقع "اليويفا" الرسمي، فإن القائمة تضم ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، بعدما تمكن من تسجيل 3 أهداف في فوز البارسا على آيندهوفن الهولندي بنتيجة (4-0).


كما يتواجد جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، بعدما سجل هدفًا بمرمى باريس سان جيرمان، ووصلت نسبة دقة تمريراته إلى 75%.


وينافس نبير فقير، لاعب ليون، على الجائزة بعدما سجل هدفًا بمرمى مانشستر سيتي، كما يتواجد بالقائمة بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، والذي أحرز هدفين وصنع آخر أمام يونج بويز، ووصلت دقة تمريراته إلى 88%




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