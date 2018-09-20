عائلة, المرحوم, محمود, حجاج, من, الطيرة:من, قتل, محمود, حسابه, عند, الله, ووكلنا, امرنا, لله, حتى, نكون, قدوة, حسنة, لغيرنا,

جاء في بيان صادر عن عائلة محمود حجاج الذي لقي مصلاعه رميا بالرصاص هو وخطيبته قبل شهر تقريبا في مدينة الطيرة :"

قال تعالى في كتابه: “وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ”بعد الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الشاب محمود حجاج وعروسته ريما ابو خيط قبل شهر تقريبا ومن اجل تهدئة الامور ومنع نشر الفتنة بين اهل هذا البلد الطيب، فان عائلة المرحوم محمود حجاج تتوجه الى اهالي الطيرة بالتاخي والمحبة والحذر من نشر الاشاعات والفتن.شقيق المرحوم قال : “اذا قتل اخي وهو ظالم فقد نال جزائه واما اذا قتل وهو مظلوم فهناك رب عظيم سيحاسب قاتله، فحساب القاتل في الاخرة عند الله وليس معنا، ونحن لن نحاسب القاتل ووكلنا امرنا الى الله تعالى حتى نكون قدوة حسنة بين كافة اهالنا في الطيرة وخارجها”ويضيف شقيق المرحوم: “الفتنة اشد من القتل لعن الله من ايقظها، ولهذا نتوجه اليكم اهلنا في الطيرة لنبذ الفتن والحذر من نقلها، واستهدوا بالله وانبذوا العنف بكل اشكاله وانواعه”.وقام بعض من رجال الخير والصلح في مدينة الطيرة بزيارة عائلة حجاج.قال الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)