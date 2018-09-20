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ضبط سلاح m16 في النقب واعتقال مشتبه (28 عاما)
2018-09-20 15:10:40
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ضبط سلاح m16 في النقب واعتقال مشتبه (28 عاما)
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