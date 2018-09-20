فيديو - ضبط سلاح m16 في ابو كف بالنقب واعتقال مشتبه

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط مبادر به أجرته، الشرطة بما في ذلك، لوحدة الكلاب البوليسية، للواء الجنوب، الى جانب، أفراد شرطة حرس الحدود تم إجراء تفتيش، عن أسلحة غير قانونية في التجمع السكني البدوي أبو كف على شارع 60.

خلال التفتيش، تم العثور على سلاح من نوع M16.تم القاء القبض على مشتبه البالغ من العمر 28 عاما صاحب المنزل.