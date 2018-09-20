نصر, الله, لاسرائيل, :, انتهى, الامر, وتمت, المهمة,

وجه الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله رسالة واضحة للاحتلال الاسرائيلي، حول فشل الاحتلال في منع وصول الاسلحة المتطورة الى حزب الله.

وقال نصر الله في كلمة له ظهر اليوم في ذكرى العاشر من محرم (عاشوراء) موجها حديثة للاحتلال الاسرائيلي قائلاً "مهما فعلت لقطع الطريق فقد انتهى الامر واتمت المهمة وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة والامكانات التسليحية بما يجعل إسرائيل تواجه مصيراً لم تتوقعه إذا فرضت حرباً على لبنان".وأكد نصر الله أنّ إسرائيل تعلم أنّ محور المقاومة "عائد أقوى من أي زمن مضى"، لافتاً إلى أنّ الاحتلال يدرك أنّ نقاط ضعفه باتت مكشوفة ويعرف جيداً نقاط القوة التي نمتلكها.وأضاف أنّ "الاحتلال يعرف أن هناك متغيّرات كبرى حصلت في المنطقة لم يكن يتوقعها".وجدد نصر الله التزامه بقضية فلسطين والقدس وفي دعم الشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه.ورد نصر الله على الخطاب الاسرائيلي حول اختباء نصر الله في الملاجيء قائلاً "إن الله مد في عمري وأنتم تسعون في الليل والنهار لقتلي ولكنكم فشلتم ووجودي هو دليل على فشلكم"، مضيفا ان من علامات الفشل ايضا ان جيش الاحتلال الذي كان يهدد باجتياح بيروت لم يعد موجودا