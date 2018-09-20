تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |  2018-12-21 09:41:46 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" |  2018-12-21 09:23:03 جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة |  2018-12-21 09:20:18 أجواء ميلادية إحتفالية في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة‎ |  2018-12-21 09:14:23 زكي كمال:القوانين والتشريعات العنصرية تضر بإسرائيل قبل غيرها و تشكل خطراً على مكانة الدولة وتمس بالعرب لمجرد كونهم عرباً |  2018-12-21 06:34:12 الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة |  2018-12-21 06:32:10 ترامب يعلن عن تقاعد وزير الأمن الأمريكي ماتيس |  2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

Huawei تطلق هواتف متفوقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أعلنت Huawei عن نيتها إطلاق هاتفين جديدين بمواصفات ستجعل منهما من أفضل الهواتف في الأسواق.


وتنوي الشركة تزويد هاتفي "Mate 20" و"Mate 20 Pro" بكاميرا ثلاثية العدسة، تتموضع عدساتها على شكل مربع يضم أيضا مصباحا قويا للإضاءة والتصوير في ظروف الإضاءة الخافتة، وحتى المعدومة.

ووفقا للشركة فإن هذه الكاميرا ستضاهي بجودتها كاميرا هاتف "P20 Pro" الثلاثية، والتي اعتبرت من أفضل كاميرات الهواتف هذا العام.



كما سيزود الهاتفان الجديدان بمعالج "Kirin 980" المتطور، والذي يعتبر المنافس الأول لمعالج "A12 Bionic" الذي طرحته آبل في أحدث هواتف آيفون مؤخرا، بالإضافة إلى كاميرات أمامية بميزة التعرف على الوجوه، والعديد من الميزات التي قد لا توجد في باقي الهواتف الحالية.




كلمات متعلقة

Huawei, تطلق, هواتف, متفوقة,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سقوط امطار دائرة الارصاد الجوية اقتحام مكتبة اجيال مدينة عرابة العبث محتوياتها سرقة ممتلكات عرابي صاحبها شرطة سطو رجال دين مختلف طوائف يجتمعون شمعون بيرس السلام رئيس الدولة جثة شاطئ عكا العثور انتشال البحر حاجز الزعيم تقجير سيارة شابة فلسطينية اصابة شرطي القدستظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق طمرة بلدية دائرة اراضي اسرائيل مظاهرة رفع شعارات هدم تراخيص مسطح حادث طرق مروع ابو سنان قرية اصابة خطيرة شاب من المزرعة علق داخل السيارةفؤاد عازم الطيبة البروفيسور مديرا قسم الاخصاب ايخيلوف فوز مناقصة طبيب مستشفى مشتبهون عرب شبان مواجهات اخلال النظام العام حجارة القاء حرق اطارات شرطة حملة شفاعمرو مصادرة 160 اسطوانة غاز غير قانونية شرطة تفتيش محلات مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية اصابة فتى قاصر عربي خلال عمله في مطعم مدينة حيفا مستشفى جراح شرطة سمنري سكري سمنة بشارات مركز علاج أول البلاد الناصرة بشارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com