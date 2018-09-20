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فيديو - لحظة سقوط فتيات من داخل حاوية محملة على رافعة شوكية في مصنع بكفرقاسم



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فيديو - لحظة سقوط فتيات من داخل حاوية محملة على رافعة شوكية في مصنع بكفرقاسم




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