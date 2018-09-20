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مصادر - اجتماع طارئ لجبهة الناصرة خلال أيام وأنباء عن اعلان انسحاب مصعب دخان ودعم المرشح وليد عفيفي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



علم موقع الصنارة من مصادر مقربة من جبهة الناصرة , ان الحزب ينوي عقد جلسة طارئة خلال الايام القريبة  , من خلالها على ما يبدو ووفقا لما وصلنا من مصادر مقربة سيصدر عن الجبهة ومرشحها للرئاسة مصعب دخان تصريح قد يغير معالم ووجهة  انتخابات الرئاسة في بلدية الناصرة.


وتحدثت المصادر عن امكانية اعلان مصعب دخان تنازله وسحب ترشحه , لرئاسة البلدية على ان يتم دعم المرشح المستقل وليد عفيفي .

وكان المرشح الرابع في الانتخابات رجل الاعمال رامي بزيع اعلن قبل اسبوعين تقريبا انسحابه من المنافسة على رئاسة بلدية الناصرة.

والى ذلك فقد توجهنا واتصلنا اكثر من مرة بمصعب دخان مرشح الجبهة لرئاسة بلدية الناصرة للتعقيب على الموضوع الا اننا لم ننجح في ذلك وفي حال وردنا الرد سننشره فورا .




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- ابو الفهد .الناصره

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