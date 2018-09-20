27000, ميللي, أمبير.., بطارية, فائقة, لشحن, الهواتف!,

كشفت شركة "Hyper" الناشئة عن مشروع بطارية "باور بانك" غير مسبوقة لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

ومن المقرر أن تأتي "HyperJuice" المميزة بمنفذين (100= 60 فولت) من نوع "USB-C"، ومنفذ 18 فولت "USB-A 3.0"، وخاصية الشحن السريع "Qualcomm Quick Charge 3.0".أما سعة هذه البطارية الكلية فـ 27000 ميللي أمبير، أي أنها تكفي لشحن هاتف ذكي، وجهاز MacBook Pro بشاشة 15 بوصة، وحاسب "MacBook" آخر بشاشة 13 بوصة.وأوضحت الشركة المصنعة أن هذه السعة للبطارية، هي أكبر سعة لبطارية تسمح المعايير الأمريكية بنقلها على متن الطائرات، أما ثمن "HyperJuice" فسيبلغ 149 دولارا في حال طلبها بشكل مسبق عبر بريد الشركة، وسيصل سعرها في المحلات إلى 229 دولارا.