استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم وفدا من أساتذة كلية اللاهوت في جامعة تسالونيكي في شمال اليونان والذين ابتدأوا جولة في الأراضي الفلسطينية استهلوها بزيارة مدينة القدس حيث تجولوا في البلدة القديمة واستقبلهم بعدئذ سيادة المطران في كنيسة القيامة حيث ابتدأت الزيارة بالصلاة والدعاء امام القبر المقدس.

تحدث سيادة المطران في كلمته عن مكانة مدينة القدس التاريخية والروحية والحضارية والوطنية مؤكدا ضرورة ابراز مكانة مدينة القدس امام طلاب كلية اللاهوت باعتبارها المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الابراهيمية الثلاث كما انها المدينة التي تحتضن اهم المقدسات المسيحية والإسلامية وهي المدينة التي يعتبرها المسيحيون قبلتهم الأولى والوحيدة .القدس تعتبر في المسيحية المركز الروحي الأول والاقدم والاعرق لا سيما ان المسيحية انطلقت من بلادنا والسيد المسيح من مهده الى لحده عاش في هذه الأرض ومن هنا انطلق الرسل القديسين الى مشارق الأرض ومغاربها لكي يبشروا بالديانة المسيحية .نطالب بأن يكون هنالك اهتمام في كليات اللاهوت بمدينة القدس واهميتها وتاريخها وتراثها وهويتها .كما ونتمنى منكم بان تعاينوا عن كثب ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في هذه المدينة المقدسة وفي هذه الأرض المباركة حيث يُضطهد الفلسطينيون ويُستهدفون لانهم متشبثون بحقوقهم وانتماءهم لهذه الأرض المقدسة .القدس مدينة مستهدفة ومستباحة وهي تُسرق منا في كل يوم وتسعى سلطات الاحتلال وبغطاء من القوى المؤازرة لها في العالم بهدف طمس معالم مدينتنا وتزوير تاريخها وتهميش الحضور الفلسطيني فيها .وكما تُستهدف المقدسات الإسلامية تُستهدف ايضا اوقافنا المسيحية التي يتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية وغير شرعية ونعتقد بأن التعدي على اوقافنا انما هو استهداف لحضورنا المسيحي العريق في هذه الأرض المقدسة.سيبقى المسيحيون الفلسطينيون متمسكون بايمانهم وتاريخهم وتراثهم كما انهم متمسكون بانتماءهم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، ونحن نفتخر بانتماءنا لفلسطين ارضا وقضية وشعبا وهوية وتراثا وانتماء .قدم سيادته للوفد بعض المنشورات التي تتحدث عن القدس ومعاناتها وما تتعرض له في ظل الاحتلال .كما وقدم للوفد بعض الهدايا التذكارية من وحي التراث المقدسي الفلسطيني معربا عن سعادته باستقبال هذا الوفد الاتي الينا من جامعة تسالونيكي التي نفتخر بأننا كنا في وقت من الأوقات احد طلابها وخريجيها .