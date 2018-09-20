تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |  2018-12-20 23:00:10 المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح |  2018-12-20 23:17:22 لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس |  2018-12-20 22:55:27 وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو |  2018-12-20 20:00:42 في براثن الحاسوب |  2018-12-20 20:00:41 موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة |  2018-12-20 20:00:29 قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية |  2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ناصيف زيتون يكشف وصية والده له قبل وفاته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد مرور ما يقرب من 3 شهور على وفاته، كشف الفنان السوري ناصيف زيتون، نجم “ستار أكاديمي”، عن وصية والده له قبل وفاته.



الفنان السوري قال إن والده أوصاه بالاهتمام بإخوته، وأن يحافظ على ترابط الأسرة، لافتا إلى أن أسرته مترابطة إلى حدّ كبير جداً، وأنه أصبح يهتم بصحته وصحة المقربين منه أكثر من أي وقت مضى.


ناصيف أشار، خلال لقائه في برنامج “ذا إنسايدر بالعربي”، إلى أن والده لم يكن يهتم كثيراً بصحته، وأن هذا أخافه وأخاف أفراد العائلة، وعبر عن أمنيته في أن يتم اكتشاف طعم ينقذ الأشخاص من خطر الجلطات.


وكان والد ناصيف زيتون قد رحل عن عالمنا يوم السبت 9 يونيو، ونعى الفنان والده بكلمات أبكى بها متابعيه، عبر تدوينة مؤثرة على تويتر.


نجم ستار أكاديمي كتب: «أبي ان اذيتك بدموعي فسامحني، فليس للمشتاق حول ولا قوة... الله يرحم روحك ونفسك بالسما»، كما حرص على شكر منّ قدم له التعازي في وفاة الراحل مضيفاً: «بشكر الكلّ عوقفتهن معنا وتعزيتهم النا بهل الفاجعة اللي اصابتنا، كلّ قريب، صديق، صحافي، زملاء ومشاهير وطبعاً كلّ محبّين ناصيف الياس زيتون الله يحفظ اهلكم ومحبينكم فليكن ذكره مؤبداً».




كلمات متعلقة

ناصيف, زيتون, يكشف, وصية, والده, له, قبل, وفاته,

تابعونــا

فيفي عبده تنتقد الراقصات الجدد: الرقص مش بالعري فيفي عبده تنتقد الراقصات الجدد: الرقص مش بالعري 2018-12-20 | 18:22:22

أكدت الراقصة فيفي عبده أنها لم تعتزل الرقص، فهي بحسب موقع “الفن” كانت دائما تدرب...

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس مع ساندي ولقاء الخميسي.. صور هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس مع ساندي ولقاء الخميسي.. صور 2018-12-20 | 15:36:45

لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة صديقتها التونسية ساندي علي، لحضور سهرة خاصة...

هل يجب غسيل "الجينز".. هذا ما يحدد الإجابة هل يجب غسيل "الجينز".. هذا ما يحدد الإجابة 2018-12-20 | 15:25:34

بنطال "الجينز" قد يكون من أكثر قطع الملابس شعبية بين الرجال والنساء، لأنه يوفر...

محمد عساف يشكر أحمد حلمي.. ما السبب ؟ محمد عساف يشكر أحمد حلمي.. ما السبب ؟ 2018-12-20 | 12:36:55

وجه الفنان الفلسطيني محمد عساف، رسالة شكر خاصة للفنان المصري أحمد حلمي، وذلك عبر...

سيرين عبدالنور تلاعب القرود في جورجيا.. فيديو سيرين عبدالنور تلاعب القرود في جورجيا.. فيديو 2018-12-20 | 11:15:12

اختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أن تقضي أجازة العام الجديد خارج لبنان في...

سعد لمجرد ينجح في إختيار "بدك ايه" ويبدع بأداء عالمي سعد لمجرد ينجح في إختيار "بدك ايه" ويبدع بأداء عالمي 2018-12-20 | 08:48:23

كالعادة يعرف الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ كيف يعود وماذا يصدر من جديد، فقد طرح...

أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش 2018-12-19 | 16:49:19

تعرضت الكاتبة الجزائرية ​أحلام مستغانمي​ لوعكة صحية بسبب عدم تقيدها بتعليمات...

فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس 2018-12-19 | 15:00:03

أثارت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلا واسعا على مواقع التواصل...

في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! 2018-12-19 | 13:31:48

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن صور جديدة “فوتو سيشن” حديث، وهى المرة...

حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب 2018-12-19 | 12:35:39

خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد اول جلسة تصوير لها بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المسجد الاقصى امطار الخير المصلون يصلون صلاة تساقط الخير تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية محمود قراعين راس العامود القدس انتقام لوالدي ثار اعتقال القدس الشرطة ثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى الشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة مصرع عامل حادث عمل انهيار جدار عليه ورشة بناء هرتسليا طاقم طبي اسعاف شرطة وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي اصابة حارسة طار سقط عليها اطار عجلة سيارة شاحنة أمن مستشفى رمبام الرينة ام الغنم داعش تنظيم سوريا تنفيذ عملية مفرق مسكنة جولاني مصرع فتى ابراهيم ابو لسان من يافا حادث طرق مرع دراجة نارية مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج كرم مشعور يقود هرتسليا فوز اوروبي ابناء مكابي الناصرة اللاعب مكابي تل ابيب كرة سلة دوري اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة بث مباشر توتنهام مانشستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com