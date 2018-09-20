ناصيف, زيتون, يكشف, وصية, والده, له, قبل, وفاته,

بعد مرور ما يقرب من 3 شهور على وفاته، كشف الفنان السوري ناصيف زيتون، نجم “ستار أكاديمي”، عن وصية والده له قبل وفاته.

الفنان السوري قال إن والده أوصاه بالاهتمام بإخوته، وأن يحافظ على ترابط الأسرة، لافتا إلى أن أسرته مترابطة إلى حدّ كبير جداً، وأنه أصبح يهتم بصحته وصحة المقربين منه أكثر من أي وقت مضى.ناصيف أشار، خلال لقائه في برنامج “ذا إنسايدر بالعربي”، إلى أن والده لم يكن يهتم كثيراً بصحته، وأن هذا أخافه وأخاف أفراد العائلة، وعبر عن أمنيته في أن يتم اكتشاف طعم ينقذ الأشخاص من خطر الجلطات.وكان والد ناصيف زيتون قد رحل عن عالمنا يوم السبت 9 يونيو، ونعى الفنان والده بكلمات أبكى بها متابعيه، عبر تدوينة مؤثرة على تويتر.نجم ستار أكاديمي كتب: «أبي ان اذيتك بدموعي فسامحني، فليس للمشتاق حول ولا قوة... الله يرحم روحك ونفسك بالسما»، كما حرص على شكر منّ قدم له التعازي في وفاة الراحل مضيفاً: «بشكر الكلّ عوقفتهن معنا وتعزيتهم النا بهل الفاجعة اللي اصابتنا، كلّ قريب، صديق، صحافي، زملاء ومشاهير وطبعاً كلّ محبّين ناصيف الياس زيتون الله يحفظ اهلكم ومحبينكم فليكن ذكره مؤبداً».