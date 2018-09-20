لوبيتيجي:, لاعبو, ريال, مدريد, يتدربون, مثل, الوحوش,

نحى جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، جانبا نشوة الفوز على فريق روما الإيطالي 3 ـ 0 أمس الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، وسلط الضوء على الجهد الذي بذله لاعبوه خلال المباراة.

وقال لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: " فزنا بالنقاط الثلاث، ولكن البطولة بدأت لتوها. من الرائع دائما أن تبدأ بفوز، ولكن لا يوجد أكثر من هذا، مازالت أمامنا 5 مباريات متبقية في دور المجموعات".وأضاف :"لا أستطيع أن أخص بالذكر لاعب أو اثنين، فالفريق كله قام بعمل رائع في جميع النواحي، حظينا بفرص عديدة وبكل وضوح نستحق الفوز بالمباراة بدون معاناة".وقدم ريال مدريد مباراة عظيمة في ملعبه سانتياجو برنابيو وبدأ حملة الدفاع عن لقبه بأفضل طريقة ممكنة.وقال لوبيتيجي: "لعبنا مباراة جيدة، كانت مباراة في دوري أبطال أوروبا، أمام فريق قوي، كان بحاجة لهدف واحد للتأهل للمباراة النهائية في الموسم الماضي، واستطاع أن يخرج أتلتيكو مدريد في دور المجموعات ثم فريق برشلونة في دور الثمانية".وتابع: "لعبنا بشكل جيد، ونستحق الفوز، صنعنا العديد من الفرص، لسنا راضين لأن البطولة بدأت لتوها، ولكننا سعداء".وسلط لوبيتيجي الضوء على عقلية لاعبيه في أول ثلاثة أشهر قاد فيها الفريق، حيث قال: "الفريق يواصل النمو ويواصل التطور، اللاعبون لديهم سلوك رائع ويتدربون مثل "الوحوش"، وهو ما يساعدهم على مواصلة التطوير، سنحاول التطور في جميع النواحي".