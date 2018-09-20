تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 06:05:18 المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم |  2018-12-18 05:59:00 حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل |  2018-12-17 22:53:18 رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار |  2018-12-17 22:47:05 الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال |  2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميزة جديدة من تويتر يطرحها قريباً لمستخدميه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أجرى موقع تويتر تغييراً مفاجئاً في كيفية عرض التغريدات لمستخدميه، وذلك بعد سلسلة منتشرة من التغريدات كُتبت في وقت سابق من اليوم، ناقشت طرقاً لعكس الخط الزمني الخوارزمي الذي يُستخدم في المنصة.

وبحسب The Verge الأميركي، فإنك عندما تُلغي الآن اختيار مربع الإعدادات المسمَّى «عرض أفضل التغريدات أولاً»، سيحول تويتر التسلسل الزمني الخاص بحسابك إلى تسلسل زمني لا يخضع للترتيب الخوارزمي.
ويتميَّز بترتيب زمني عكسي، وهي الطريقة التي صُمّم بها تويتر في الأصل، واستمرَّ تشغيله بها لسنوات إلى أن قدَّمت الشركة الوضع الخوارزمي الافتراضي في أوائل عام 2016.
 
المستخدمون يريدون مزيداً من التحكم!


قبل التغيير، كان إلغاء اختيار المربع يؤدي إلى إظهار التغريدات بطريقة «ما فاتك»، والتغريدات الموصى بها من أشخاص لا تتابعهم، وتغريدات تخطِرك بإعجاب شخص تتابعه أو تفاعله مع تغريدات شخص آخر.


يعترف تويتر الآن بأن مستخدميه يريدون المزيد من التحكم في الخط الزمني الخاص بهم، وأن الإعدادات الأولية وطريقة عملها لم تكن مناسبة لمعالجة هذا الأمر.


يقول تويتر إنه كان يخطط لهذا التحديث منذ فترة من الزمن، ولكنه نفذ بعداقتراح من إحدى مستخدمات تويتر، تُدعى إيما كينما، صباح هذا اليوم.


التي أشارت إلى أن كتم بعض سلاسل الكلمات، مثل «اقتراح suggest، مُعاد تدويره recycled، تغريدة tweet، مُضمَّن inline»- يمكن أن يوفر طريقة غير مباشرة لإزالة التغريدات والملاحظات المقترحة التي تُقحمها خوارزمية تويتر في خطِّك الزمني.


انتشرت تلك التغريدة انتشاراً واسعاً، فقد أعيد تغريدها أكثر من 15000 مرة، وحصلت على ما يقرب من 40000 إعجاب، وأكدت بوضوح على مطلب المستخدمين بأن يكون لديهم المزيد من السيطرة على ما يرونه عند فتح تطبيق تويتر.

 
التعديل الجديد سيكون متاحاً لجميع المستخدمين تدريجياً!


وأكدت الشركة لموقع The Verge، أن هذا الاقتراح لن يعمل بشكل كامل لدى جميع المستخدمين.


وبدلاً من ذلك، يقوم تويتر بتعديل إعدادات الخط الزمني، بحيث يكون أكثر شفافية ويسمح بمزيد من التحكم من قبل المستخدمين، في حين يعمل على إيجاد حل أفضل مستقبلاً.


وقالت الشركة في بيان لها: لقد تعلَّمنا أنه عند عرض أفضل التغريدات في البداية، يجد الناس تويتر أكثر صلة بهم وفائدة لهم.


ومع ذلك، فقد سمعنا تعليقات من أشخاص يفضلون في بعض الأحيان الاطلاع على أحدث التغريدات.


إن هدفنا فيما يتعلَّق بالخط الزمني هو تحقيق التوازن بين عرض أحدث تغريداتك وأفضل التغريدات التي من المحتمل أن تكون مهتماً بها، لكننا لا نحقق دائماً هذا التوازن الصحيح.


ويقول موقع تويتر إنه يعمل على توفير «طريقة سهلة للتبديل بين الخط الزمني المُتعمد على عرض التغريدات الأكثر ملاءمة لك، والخط زمني المُعتمد على أحدث التغريدات زمنياً».


وتقول الشركة إنها ستقوم بإتاحة ذلك التعديل في الأسابيع القليلة القادمة.
 
النظام السابق أكثر فاعليّة!


ولكن هناك أمر مهم يجب ملاحظته هنا، ألا وهو أن الفائدة التي نخرج بها من تويتر اليوم، يرجع أغلبها في الواقع إلى الجدول الزمني المُعتمد على الخوارزميات.


إذ تنتشر المزيد من التغريدات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، وذلك لأن برمجيات تويتر الآلية قادرة على مساعدة تلك التغريدات على الانتشار عبر الشبكة بشكل أسرع، وإلى أشخاصٍ أبعد.


بالإضافة إلى أن الخط الزمني الخوارزمي يُبقي التغريدات القديمة متداولة، عن طريق إعادة إظهارها في سياقات مختلفة لمستخدمين مختلفين.
 
التحديث الجديد سيكون معقداً على البعض!


وبالطبع، فإن هذه التغييرات جعلت تويتر أكثر تعقيداً بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فقط في الحصول على خط زمني بترتيب زمني عكسي، كما أن إعدادات التغيير التي من شأنها نظرياً إيقاف تشغيل الخط الزمني الخوارزمي لم تنجح في ذلك تماماً.


من الجيد أن ترى تويتر يستجيب للنقد الذي تلقاه على مرّ السنين، وهو نهج يجب أن تحتذي به شركات أخرى، مثل Instagram على سبيل المثال.


ونأمل، مع خيارات التخصيص الأخرى الأكثر دقة التي ستتاح للمستخدمين في وقت قريب، أن يتمكن مستخدمو تويتر من التحكم في خط زمني يناسب احتياجاتهم.




كلمات متعلقة

ميزة, جديدة, من, تويتر, يطرحها, قريباً, لمستخدميه,

تابعونــا

اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد 2018-12-17 | 12:15:10

أشارت شائعات حديثة، إلى أن شركتي أبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي...

احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك 2018-12-17 | 08:30:23

يبدو أن الإنترنت والخصوصية لا يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك المختلفة وكل المواقع...

إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين 2018-12-16 | 13:14:51

أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل...

طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها 2018-12-14 | 12:00:37

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة...

قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" 2018-12-14 | 06:31:49

تعمل شركة إنستغرام على اختبار نوع جديد من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو...

"قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل "قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل 2018-12-13 | 14:11:09

أطلقت شركة "بوينغ بيزنيس جتس"، الاثنين، طرازا جديدا من طائرة 777 إكس الخاصة خلال...

كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر 2018-12-13 | 13:20:47

كشفت بعثة آثار سويدية عن مقبرة أثرية تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر في...

شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! 2018-12-13 | 12:55:55

شهدت كنيسة أوكرانية شجارا عنيفا بين رجال دين ينتمون إلى تيارين أرثوذكسيين...

"فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية "فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية 2018-12-13 | 08:18:37

يبدو أن شركة فيسبوك تسعى لمعرفة خطواتك المستقبلية، وفقا لما كشفته وثائق لدى...

مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! 2018-12-12 | 15:00:18

أفادت صحيفة "Hurriyet Daily News" التركية بأن مصورا مكلفا بتصوير حفل زفاف، ضرب العريس بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق وابل الرصاص نار شرطة اسعاف كفر قاسم سيارة مشتبهون مجهولون منع الشيخ كمال خطيب الدخول الى القس الحكومة الاسرائيلية الحركة الاسلامية حر بيوت ال عبد الغني معلومات امكانية هدم فوري ام الفحم تخوف ترقب كاظم عاصلة بطاطا عرابة هدم بيته بيده مدينة تلقيه أمر هدم تنظيم مسطح خارج الارض الناصرة رجل علق تحت سيارة كراج المنطقة الصناعية محمود واكد 40 الف بيضة فاسدة طمرة اعتقال اب وابنه مخزن تهريب مدينة شرطة بث مباشر ليفربول مانشستر سيتي مباراة ;كأس انجلترا كرة القدم الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر الشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية سلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة عملية طعن باب العامود القدس اصابات الشرطة اسعاف تصفية حرس الحدود الاق نار ام . الفحم القدس الاقصى مظاهرة بالروح بالدم نفديك اقصى جولة النقب قرى غير معترف بها اوضاع تهجير اقتلاع اعضاء قائمة مشتركة كفر مندا اعتقالات اشتباكات اصابات مفرقعات الشرطة احداث مؤسفة انتخابات رئاسة مجلس محلي اتهام شاب الشمال قتل والدته لانه شك انها على علاقة برجل اخر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com