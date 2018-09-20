ميزة, جديدة, من, تويتر, يطرحها, قريباً, لمستخدميه,

أجرى موقع تويتر تغييراً مفاجئاً في كيفية عرض التغريدات لمستخدميه، وذلك بعد سلسلة منتشرة من التغريدات كُتبت في وقت سابق من اليوم، ناقشت طرقاً لعكس الخط الزمني الخوارزمي الذي يُستخدم في المنصة.

وبحسب The Verge الأميركي، فإنك عندما تُلغي الآن اختيار مربع الإعدادات المسمَّى «عرض أفضل التغريدات أولاً»، سيحول تويتر التسلسل الزمني الخاص بحسابك إلى تسلسل زمني لا يخضع للترتيب الخوارزمي.ويتميَّز بترتيب زمني عكسي، وهي الطريقة التي صُمّم بها تويتر في الأصل، واستمرَّ تشغيله بها لسنوات إلى أن قدَّمت الشركة الوضع الخوارزمي الافتراضي في أوائل عام 2016.المستخدمون يريدون مزيداً من التحكم!قبل التغيير، كان إلغاء اختيار المربع يؤدي إلى إظهار التغريدات بطريقة «ما فاتك»، والتغريدات الموصى بها من أشخاص لا تتابعهم، وتغريدات تخطِرك بإعجاب شخص تتابعه أو تفاعله مع تغريدات شخص آخر.يعترف تويتر الآن بأن مستخدميه يريدون المزيد من التحكم في الخط الزمني الخاص بهم، وأن الإعدادات الأولية وطريقة عملها لم تكن مناسبة لمعالجة هذا الأمر.يقول تويتر إنه كان يخطط لهذا التحديث منذ فترة من الزمن، ولكنه نفذ بعداقتراح من إحدى مستخدمات تويتر، تُدعى إيما كينما، صباح هذا اليوم.التي أشارت إلى أن كتم بعض سلاسل الكلمات، مثل «اقتراح suggest، مُعاد تدويره recycled، تغريدة tweet، مُضمَّن inline»- يمكن أن يوفر طريقة غير مباشرة لإزالة التغريدات والملاحظات المقترحة التي تُقحمها خوارزمية تويتر في خطِّك الزمني.انتشرت تلك التغريدة انتشاراً واسعاً، فقد أعيد تغريدها أكثر من 15000 مرة، وحصلت على ما يقرب من 40000 إعجاب، وأكدت بوضوح على مطلب المستخدمين بأن يكون لديهم المزيد من السيطرة على ما يرونه عند فتح تطبيق تويتر.التعديل الجديد سيكون متاحاً لجميع المستخدمين تدريجياً!وأكدت الشركة لموقع The Verge، أن هذا الاقتراح لن يعمل بشكل كامل لدى جميع المستخدمين.وبدلاً من ذلك، يقوم تويتر بتعديل إعدادات الخط الزمني، بحيث يكون أكثر شفافية ويسمح بمزيد من التحكم من قبل المستخدمين، في حين يعمل على إيجاد حل أفضل مستقبلاً.وقالت الشركة في بيان لها: لقد تعلَّمنا أنه عند عرض أفضل التغريدات في البداية، يجد الناس تويتر أكثر صلة بهم وفائدة لهم.ومع ذلك، فقد سمعنا تعليقات من أشخاص يفضلون في بعض الأحيان الاطلاع على أحدث التغريدات.إن هدفنا فيما يتعلَّق بالخط الزمني هو تحقيق التوازن بين عرض أحدث تغريداتك وأفضل التغريدات التي من المحتمل أن تكون مهتماً بها، لكننا لا نحقق دائماً هذا التوازن الصحيح.ويقول موقع تويتر إنه يعمل على توفير «طريقة سهلة للتبديل بين الخط الزمني المُتعمد على عرض التغريدات الأكثر ملاءمة لك، والخط زمني المُعتمد على أحدث التغريدات زمنياً».وتقول الشركة إنها ستقوم بإتاحة ذلك التعديل في الأسابيع القليلة القادمة.النظام السابق أكثر فاعليّة!ولكن هناك أمر مهم يجب ملاحظته هنا، ألا وهو أن الفائدة التي نخرج بها من تويتر اليوم، يرجع أغلبها في الواقع إلى الجدول الزمني المُعتمد على الخوارزميات.إذ تنتشر المزيد من التغريدات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، وذلك لأن برمجيات تويتر الآلية قادرة على مساعدة تلك التغريدات على الانتشار عبر الشبكة بشكل أسرع، وإلى أشخاصٍ أبعد.بالإضافة إلى أن الخط الزمني الخوارزمي يُبقي التغريدات القديمة متداولة، عن طريق إعادة إظهارها في سياقات مختلفة لمستخدمين مختلفين.التحديث الجديد سيكون معقداً على البعض!وبالطبع، فإن هذه التغييرات جعلت تويتر أكثر تعقيداً بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فقط في الحصول على خط زمني بترتيب زمني عكسي، كما أن إعدادات التغيير التي من شأنها نظرياً إيقاف تشغيل الخط الزمني الخوارزمي لم تنجح في ذلك تماماً.من الجيد أن ترى تويتر يستجيب للنقد الذي تلقاه على مرّ السنين، وهو نهج يجب أن تحتذي به شركات أخرى، مثل Instagram على سبيل المثال.ونأمل، مع خيارات التخصيص الأخرى الأكثر دقة التي ستتاح للمستخدمين في وقت قريب، أن يتمكن مستخدمو تويتر من التحكم في خط زمني يناسب احتياجاتهم.