الخريف, يبدأ, الأحد, ويستمر, 89, يومًا,

يبدأ فصل الخريف فلكياً في البلاد والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الأحد المقبل الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري في تمام الساعة 04:45 فجراً بتوقيت القدس.

ويحل الاعتدال الخريفي عندما تكون الشمس عامودية تماما على خط الاستواء، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوما و20 ساعة و29 دقيقة.وتشرق يوم الاعتدال الخريفي في القدس في تمام الساعة 06:28 من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 06:35 من الزاوية الغربية تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و53 دقيقة و1 ثانية، وتكون مدة النهار 12 ساعة و6 دقائق و59 ثانية.وبعد الاعتدال الخريفي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة ستة شهور متواصلة أيضا، حيث يبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء هناك.