صور - اطلاق سراح الشاعرة دارين طاطور من الرينة

الى بيتها في قرية الرينة وصلت صباح اليوم الاربعاء الشاعرة دارين طاطور بعد ان قضت محكومية السجن 3 اشهر في السجون الاسرائيلية على خلفية اتهامها بالتحريض على العنف والارهاب من خلال منشورات لها على الفيسبوك .

وتم اطلاق سراحها من السجن في منطثة الجلبوع وجرى استقبالها هناك من قبل افراد عائلتها , ومن هناك انطلقت بمسيرة سيارات عائدة الى بيتها في قرية الرينة .وعبرت دارين طاطور عن فرحتها بالافراج عنها متمنية الحرية لباقي الاسيرات .وكانت طاطور قد اعتقلت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بعد نشرها قصيدتها "قاوم يا شعبي قاوم" عبر شبكة التواصل الاجتماعي.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضدها شملت "التحريض على العنف"، و"دعم تنظيم إرهابي".وفي الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير 2016، أحالت المحكمة المركزية في الناصرة، طاطور إلى الحبس المنزلي.وفرضت محكمة الصلح في الناصرة، في الأول من آب/ أغسطس الماضي، السجن الفعلي لمدة 5 أشهر على طاطور.ودخلت طاطور معتقل الجلمة، ونقلت من هناك إلى سجن الدامون الذي قضت فيه محكوميتها لمدة شهرين، بعد اختزال مدة ثلاثة أشهر من محكوميتها البالغة خمسة أشهر كانت فيها بالمعتقل