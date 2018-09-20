بركة, وجبارين, يلتقيان, في, جنيف, مسؤولين, حكوميين, وبرلمانيين, سويسريين,

ضمن اعمال وفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الذي يعقد اجتماعات في مقر الامم المتحدة في جنيف، التقى رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، والنائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، بممثلي الحكومة السويسرية واعضاء برلمان سويسريين. وقد تمحورت اللقاءات حول التطورات السياسية في المنطقة، وخاصة تشريع قانون اساس القومية اليهودية، وقضية وقف المساعدات المالية الاميركية لوكالة اللاجئين "الأونروا"، بالإضافة الى التداول بفرص التقدم بالعملية السياسية.

واستعرض بركة وجبارين خطورة السياسات اليمينية المتطرفة لحكومة نتنياهو تجاه الشعب الفلسطيني، والتنكر لحقه بإقامة دولته المستقلة، والتنكر الاسرائيلي والأميركي للحق الفلسطيني في القدس. كما أسهبا بالشرح عن قانون القومية اليهودية والتمييز العنصري الذي يحمله ضد الاقلية العربية في البلاد، وخاصة بكل ما يتعلق بتعميق التمييز القومي وتشريع الأبرتهايد، بالإضافة الى تعزيز الاستيطان اليهودي واسقاط المكانة.كما =طرح بركة وجبارين امام السويسريين امكانيات تعميق التعاون بين المؤسسات السويسرية وبين المجتمع العربي في اسرائيل، بما في ذلك توفير الدعم المادي لمشاريع اجتماعية واقتصادية وثقافية في المجتمع العربي، بالاضافة الى تبادل التعاون البحثي والعلمي والاستفادة من التجربة السويسرية حول تعدد الثقافات والمساواة بين المجموعات القومية المختلفة.وقد ابدى السياسيون السويسريون قلقهم من مستقبل المنطقة في ظل الجمود بالعملية السلمية، ومن تراجع فُرص السلام بعد ربع قرن من اتفاقية اوسلو. وبخصوص المجتمع العربي في اسرائيل فقد عبّر السويسريون عن رغبتهم ببناء علاقات تعاون في مختلف المجالات، حيث ستبادر لجنة المتابعة لترتيب جلسة مع السفير السويسري في البلاد من أجل متابعة المقترحات العينية التي تمت مناقشتها في الاجتماعات.