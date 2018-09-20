يبدو ان الفنان ​فضل شاكر​ يحضر لإصدار أغنية جديدة من اللون الخليجي، وذلك بحسب ما فهمه البعض من التعليق الذي كتبه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتب "بديت أطيب" فانهالت على المنشور التعليقات وأغلبها اشار الى انه ينتظر طرح الأغنية.بدوره اعاد الفنان ​محمد فضل شاكر​ نشر التعليق الخاص بوالده عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.يذكر ان الفنان فضل شاكر اشار في تصريحات سابقة الى انه عاد الإعتزال في وقت لا يزال متوارياً عن الأنظار بسبب ملاحقته بقضية أحداث عبرا.