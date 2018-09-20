بوجبا:, مانشستر, يونايتد, يتحسن, ذهنيا,

امتدح بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، القوة الذهنية لفريقه، بعد الفوز الثالث على التوالي خارج أرضه، عقب بداية سيئة للموسم الجديد.

وبعد الهزيمة في مباراتين من أول ثلاث في الدوري الإنجليزي، أعاد يونايتد اكتشاف مستواه بانتصارات خارج أرضه، على بيرنلي وواتفورد، ثم 3-صفر على يانج بويز، أمس الأربعاء، في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.وأحرز بوجبا هدفين وصنع الثالث لأنطوني مارسيال، في المواجهة بالمجموعة الثامنة، التي تضم أيضا يوفنتوس وفالنسيا، وأشار اللاعب الفرنسي إلى أن النتائج الأخيرة تعكس الحالة الإيجابية داخل الفريق.وأبلغ بوجبا شبكة سكاي سبورتس "بالتأكيد عندما تنتصر تصبح أكثر سعادة، نحن أقوى في الجانب الذهني ونتحسن، نقوم بتغيير التشكيلة لكن الوجوه الجديدة تشعر أنها في الفريق منذ فترة، وهذا ما نحتاجه".وأضاف "هذا فوز مهم لأنها المباراة الأولى في دوري الأبطال، وكنا بحاجة لبداية جيدة ونجحنا في ذلك، حققنا النتيجة التي كنا نرغب فيها، ربما كان يجب أن يكون الأداء أفضل، لكننا فزنا وحصدنا النقاط الثلاث".وأضاف "أنا سعيد للغاية بالتسجيل وأن أكون حاسما في الفوز، لو نجحت في ذلك سأساعد الفريق كثيرا".ويستضيف يونايتد منافسه وولفرهامبتون في الدوري يوم السبت، قبل أن يواجه ديربي كاونتي في الدور الثالث لكأس المحترفين الإنجليزية، يوم الثلاثاء.