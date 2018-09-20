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IOS الأخير يضيف ميزات جديدة لهواتف آيفون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت شركة آبل أن نسخة "iOS 12" الأخيرة من نظام تشغيل أجهزتها، أضافت ميزات عديدة على هواتف آيفون.



والميزة الأهم أتت في هواتف "آيفون-X"، التي طرحت العام الماضي ومؤخرا، حيث أصبح بإمكان ميزة "Face ID" فيها تخزين معلومات وجهين، وجه المستخدم الأساسي، ووجه شخص آخر، يمكنهما إقفال الشاشة وفك قفلها.



كما جاء تحديث "iOS" الأخير أيضا بالعديد من التعديلات التي طالت بضع تطبيقات، كتطبيق "measure" الذي بات بإمكانه قياس الأبعاد والمسافات بين الأشياء وأطوالها بالاعتماد على كاميرا الهاتف، إذ يكفي لقياس طول شيء ما، تشغيل التطبيق لتظهر على الشاشة نقطة معينة، يمكن تحريكها في جميع الاتجاهات لتظهر المسافات بين أي نقطتين.


يذكر أن آخر نسخة من نظام التشغيل المذكور وصلت إلى العديد من أجهزة آبل كآيفون بنسخه: 8 و7 و6 و5 وSE، وأيضا أجهزة آيباد بإصدارات: برو وميني 4 وميني 3 و"آيباد إير 2" و"آيباد إير".




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