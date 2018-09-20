علماء:, نصف, مرضى, السرطان, يموتون, بسبب, العلاج, الكيميائي,

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نصح علماء بالابتعاد عن تدخين الحشيش قبل 6 أشهر على الأقل من محاولة الإنجاب، لتفادي...
أعلن علماء المركز الطبي في جامعة كنساس أن التأثير في نقاط الجسم النشطة يمكن أن...
اكتشف علماء من جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية السبب الأساسي...
توصلت دراسة حديثة إلى أن وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة...
توصلت دراسة علمية إلى أن اطلاع المرضى على صور الأشعة لشرايينهم المسدودة يدفعهم...
يدرك الجميع أن ممارسة الرياضة مهمة وضرورية للحفاظ على الصحة البدنية والمعنوية....
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن مرض السكري يبدأ في تقليص حجم الدماغ في منتصف العمر،...
أظهرت نتائج دراسات أجريت مؤخرا أن تناول الأرز الأبيض لا علاقة له بزيادة خطر...
اعتاد مزارع كوبي اصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية، كي يلدغ نفسه...
توصل علماء من كوريا الجنوبية إلى أن الأرز الأسود يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن...