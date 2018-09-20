تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 18:31:37 دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة |  2019-01-03 18:26:43 اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين |  2019-01-03 18:21:39 إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات |  2019-01-03 16:27:44 النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي |  2019-01-03 16:19:39 صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-01-03 15:41:31 المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية |  2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفد إسرائيلي يتوجه إلى موسكو لاطلاع الروس على تحقيقات إسقاط الطائرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يتوجه صباح اليوم قائد سلاح الجو الميجر جنرال عميكام نوركين على رأس وفد عسكري إلى موسكو لتسليم الجانب الروسي كافة تفاصيل التحقيق الذي أجرته إسرائيل بشأن إسقاط الجيش السوري طائرة الاستطلاع الروسية في أجواء الشواطئ السورية. 




وسيعرض الوفد على الجانب الروسي صورة الأوضاع الشاملة حول ما جرى بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية. كما سيطلع الوفد الإسرائيلي الروسَ على استمرار محاولات إيران التموضع في سوريا وقيامها بنقل وسائل قتالية استراتيجية إلى منظمة حزب الله الإرهابية. 


ويفيد مراسلنا أن الوفد يضم ضباطًا من هيئة الاستخبارات وقسم العمليات.




كلمات متعلقة

وفد, إسرائيلي, يتوجه, إلى, موسكو, لاطلاع, الروس, على, تحقيقات, إسقاط, الطائرة,

تابعونــا

صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات 2019-01-03 | 16:19:39

جاء في يبان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...

المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية 2019-01-03 | 15:41:31

دعت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الدوري الذي عقد...

انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى 2019-01-03 | 14:52:27

انتهت قبل قليل جلسة المحكمة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...

مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة 2019-01-03 | 14:41:36

كشف مكتب الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،...

لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين 2019-01-03 | 13:40:39

تتألق الشابة رماح عبد الغني عدوي من قرية طرعان تتألق في صفوف فريق فتيات كفركنا...

البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية 2019-01-03 | 13:32:50

قرر حزب البيت اليهودي الغاء الانتخابات التمهيدية. وبموجب هذا القرار سيقوم...

مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم 2019-01-03 | 11:54:12

احتفلت مدينة بيت لحم امس الاربعاء باستقبال المجوس في المدينة وسط مشاركة واسعة...

الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس 2019-01-03 | 11:42:33

حذرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطة جديدة وضعها رئيس بلدية ...

غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 2019-01-03 | 11:08:47

شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدا خلال عام 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث،...

التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل 2019-01-03 | 10:29:29

وقعت الهستدروت وكل من ادارة بنك اسرائيل، وممثلي الموظفين في البنك وممثلين عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الاوضاع الامنية الوزارة التربية والتعليم خطا مفتوحا مزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة مراد امين شبلي قتل والدته طعنا عرب قرية المحكمة عقوبة السجن 25 عاما اصابة متوسطة اصطدام سيارة عامود اتصالات هاتف قرية الجديدة المكر رسم جدارية جدار بيت عائلة يوسف عبد الخلق الناصرة الجبهة الشبيبة الشيوعيةمصرع طفلة طفلة تعرضت دهس اصابة خطيرة حادث طرق شقيب السلام النقب مستشفى تحقيق شرطة نداء جعابيص يوسف اضراب جبل المكبر الطفلة دهس فرار السائق لجنة اولياؤ امور طلاب الرامة الزراعية التكنولوجية الثانوية المدرسة تحتفل تخريج فوجها طلابها ال 54 جبل الشيخ ثلوج موقع تزلج فتح ابوابه استقبال المتنزهين زوار طفل عمر عثمان نائل غرق بركة سباحة فندق في ايلات رانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية رجا عاطف زيدان كفر مندا من المرة الاولى 741 الصف العاشر بسيخومتري مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانونطلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com