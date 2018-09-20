وفد, إسرائيلي, يتوجه, إلى, موسكو, لاطلاع, الروس, على, تحقيقات, إسقاط, الطائرة,

يتوجه صباح اليوم قائد سلاح الجو الميجر جنرال عميكام نوركين على رأس وفد عسكري إلى موسكو لتسليم الجانب الروسي كافة تفاصيل التحقيق الذي أجرته إسرائيل بشأن إسقاط الجيش السوري طائرة الاستطلاع الروسية في أجواء الشواطئ السورية.

وسيعرض الوفد على الجانب الروسي صورة الأوضاع الشاملة حول ما جرى بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية. كما سيطلع الوفد الإسرائيلي الروسَ على استمرار محاولات إيران التموضع في سوريا وقيامها بنقل وسائل قتالية استراتيجية إلى منظمة حزب الله الإرهابية.ويفيد مراسلنا أن الوفد يضم ضباطًا من هيئة الاستخبارات وقسم العمليات.