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رجل يتزوج إمرأة أصغر منه بـ58 سنة في سوريا!!



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وصلت حالات طلب ​الزواج​ من قبل أشخاص بلغوا سن الخمسين من العمر، في مدينة دمشق في ​سوريا​، إلى حالتين يومياً.



وفي بعض الحالات يتجاوز فيها الطرفان سن الستين، ويتم قبول هذه المعاملات ما دامت الأعمار متقاربة بينهما ولا يوجد فارق كبير في السن، بحسب ​صحيفة الوطن السورية​.


وذكرت مصادر قضائية للصحيفة أنه من العديد من الحالات الغريبة التي ترد إلى القضاء، حالة رجل بلغ من العمر 113 سنة ويريد الزواج من إمرأة يكبرها بحوالي 58 سنة، أي أن الزوجة عمرها 55 سنة.


ولفتت المصادر إلى أن هناك حالات أخرى، يكون فيها الزوج أصغر من العمر المشار إليه "إلا أن أعمارهم كبيرة".




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