تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 20:02:05 اصابة بالغة الخطورة لسيدة في حادث طرق قرب الشبلي |  2019-01-01 19:45:13 النائب عيساوي فريج لنقابة المحامين: انتم محرضون، راجعوا انفسكم، الجمهور اقوى منكم |  2019-01-01 19:39:05 مصرع شاب 36 عاماً دهساً في قلنسوة |  2019-01-01 19:35:17 مصرع شخصين في حادث طرق قرب الخليل |  2019-01-01 19:33:01 التحقيق مع سيدة من باقة الغربية بعد العثور على اسلحة في منزلها |  2019-01-01 17:39:13 اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم |  2019-01-01 17:29:44 مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019 |  2019-01-01 17:27:58 رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية |  2019-01-01 17:23:55 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 |  2019-01-01 17:22:27 الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ |  2019-01-01 15:49:50 الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي |  2019-01-01 11:51:30 التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ |  2019-01-01 11:42:12 آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني |  2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"المحار" يعالج السرطان دون آثار جانبية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء بريطانيون من جامعة سالفورد في مانشستر أن "المحار" يمكن أن يعالج العديد من أنواع السرطان.



وتوصل الباحثون إلى أن السكريات الخاصة الموجودة في هذه الرخويات، تجعل من الممكن إنتاج أدوية يمكن مقارنتها بالعقاقير الكيميائية التي تعالج سرطانات الدم والثدي والرئة والقولون.


وتتميز الأدوية المستخرجة من المحار بمحدودية الآثار الجانبية التي تنتج عادة عن أدوية السرطان الكيميائية.


ووفقا للباحثين، فإن الأدوية المستخرجة باستخدام المحار ستستخدم في المقام الأول لعلاج الأطفال المصابين بهذه الأنواع من السرطان، لأن العلاج الكيميائي له تأثير سلبي كبير على الأطفال وأجسامهم في فترة النمو.




كلمات متعلقة

"المحار", يعالج, السرطان, دون, آثار, جانبية!,

تابعونــا

"حقنة كحول" تنقذ ملايين الرجال من مرض يؤثر على الخصوبة "حقنة كحول" تنقذ ملايين الرجال من مرض يؤثر على الخصوبة 2019-01-01 | 12:40:38

أظهرت دراسة حديثة أنه يمكن لملايين الرجال الحصول على نوم جيد بعد أن ساعدت "حقن...

عدسات الأسنان اللاصقة.. حل تجميلي بتكلفة باهظة عدسات الأسنان اللاصقة.. حل تجميلي بتكلفة باهظة 2019-01-01 | 08:33:25

توصل العلماء إلى ابتكار ما يعرف بـ"عدسات الأسنان"، التي استطاعت حل مشكلات عدة...

قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة 2018-12-31 | 12:50:51

تشير دراسة صغيرة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في أحياء بها مساحات خضراء أكبر ربما...

6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 2018-12-31 | 11:50:52

ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...

وجبة الفطور.. علماء يكشفون الخدعة التاريخية وجبة الفطور.. علماء يكشفون الخدعة التاريخية 2018-12-31 | 10:12:11

يعتقد علماء أن الناس خدعوا على مدى السنوات الماضية لاعتقادهم أن عدم تناول وجبة...

من الملح والقهوة لسرطان البروتستاتا.. أكبر 8 "انقلابات صحية" من الملح والقهوة لسرطان البروتستاتا.. أكبر 8 "انقلابات صحية" 2018-12-31 | 08:35:48

قبل 80 عاما، نصح الأطباء بتناول السجائر على اعتبار أنها علاج، والآن، اختلف الأمر...

آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال 2018-12-30 | 18:56:17

كشفت دراسة أميركية حديثة استمرت لأربعة عشر عاماً أجراها معهد بوسطن، أن آلام الظهر...

6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 2018-12-30 | 11:18:09

ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...

ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ 2018-12-30 | 08:18:32

من الغريب أن ينام بعض الناس بعيون مفتوحة أو نصف مفتوحة، وهذا أمر شاذ ويؤثر سلبا في...

احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان 2018-12-29 | 23:57:37

يندفع أغلبُ الناس إلى تناول الأدوية المهدئة للحُرقة في المعدة، وهي أدوية تنتشر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية عرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضيجريمة قتل نهاريا فيديو يوثق الحادث قتل اطلاق نار الشرطة عالم اجرام عنفطلاب الثانوية الشاملة في كفر قاسم يبدعون بالمناظرة الطلابيةاسراء عابد زيود ام الفحم سيلفان شالوم سحب الجنسية المصادقة طلب بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال سوسيدادبرشلونةالدوري الاسبانيمشاهدة ريال سوسيداد مباشر مشاهدة برشلونة مباشرمالشيخ زيدان عابد الناصرة دعمنا وقف الى جانبنا اسراء اطلاق سراح احتراق 3 سيارات شارع هرتسوغ اطفاء اخماد مدينة عكا الشرطة تحقق احتراق بيت قرية يانوح جت اضرار جسيمة دون اصابات تهوئة اطفاء اخماد ناصرة شوا هويدا قتل مغدورة مقتل ضرب حجارة قطعة حديد اختلاق قصة عملية سطو عليهما الضفة نابلس اصابة امرأة سقطت سقوط حفرة صرف صحي مجاري تخليص متوسطة وحدات انقاذ الشمال لواء اتهام شاب شعفاط القدس دين مالي دكان بقالة طعن سكين يحيى شرحة الشاب طعن اطلاق نار شابة فلسطينية عملية القدس سوق شارع يافا اليوم الاثنين حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف اعتداء على مربية ثانوية عرعرة طالب اضراب اغلاق ادارة مدرسة استنكار احتجاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com