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نصر الله: اعتداءات إسرائيل على سوريا لم تعد محتملة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن العديد من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ليس له علاقة بنقل أسلحة إلى حزب الله، موضحاً أنها مرتبطة بفشل المشروع الأميركي السعودي الإسرائيلي.



وفي كلمة له خلال إحياء ليلة العاشر من شهر محرم، أكد نصر الله أن "إسرائيل" تعمل على منع سوريا من امتلاك قدرات صاروخية تحقق توازن ردع، مطالباً محور المقاومة بدرس هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وإيجاد حل لها.


ولفت إلى أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لم تعد تحتمل ويجب وضع حد لها".




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- وشو الحال يا سيد زعبور

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