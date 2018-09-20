اليوم, صباحًا:, إنقطاع, بتزويد, المياه, في, احياء, بالناصرة, ويافة, الناصرة, بسبب, اعمال, تصليح, اضطرارية,

عممت رابطة جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه في احياء في الناصرة ويافة الناصرة، وذلك بسبب اعمال تصليح اضطرارية تُنفذها شركة رابطة جبال الناصرة، وعليه سيتم اليوم الخميس صباحا 2018/9/20، في كل من الاحياء التالية: حي السلزيان ، قسم من حي اللاتين (السوق) ومنطقة جبل معلول في يافة الناصرة.وتابع البيان: "الانقطاع في تزويد المياه سيكون صباح الخميس من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 12:00 ظهراً. نرجو تفهمكم". --