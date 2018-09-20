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احتراق بايجر لمواطن من بسمة طبعون في كسارة كداريم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شب فجر اليوم الخميس حريق في جرافة ثقيلة من نوع بايجر لمواطن (40 عاما) من قرية بسمة طبعون , وذلك خلال تواجدها في كسارة كداريم.


وقد اسفر الحريق عن اضرار جسيمة دون اصابات تذكر .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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