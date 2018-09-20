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حريق هائل في مخزن زيوت قرب محطة وقود في طمرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شب فجر اليوم الخميس حريق  في مخزن للزيوت بالقرب من محطة للوقود في مدينة طمره .


وافادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ ان الحريق انتشر وطال خزان للسولار وطواقم اطفاء وانقاذ عملت ساعات على منع انتشار الحريق ووصوله الى محطة الوقود واخماده في النهايه.


لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق




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