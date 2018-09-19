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جندلمان يؤكد للصنارة: اللافتات العنصرية مفبركة ولا يوجد اي حافلة تحمل هذه اللافتات



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أكد اوفير جندلمان، رئيس ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي في تعقيبه للصنارة على اللافتات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت سخطا واسعا من قبل الجمهور العربي في البلاد: " أؤكد على أن هذه اليافطات مفبركة تماما ولا توجد "هيئة تمييز عنصري" في مكتب رئيس الوزراء أو في أي دائرة حكومية أخرى في دولة إسرائيل.

 

واضاف جندلمان في بيانه: دولة إسرائيل تعتز بالمساواة وبالحريات الفردية التي يتمتع بها جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم وديانتهم.


واضح تماما أن هذه الصورة أنتجت من خلال الفوتوشوب ولا علاقة لها بالواقع لا من قريب ولا من بعيد.

 





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