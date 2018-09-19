دير, الأسد:, الشرطة, تعتقل, شاب, (30, عاماً), للاشتباه, بضلوعه, بطعن, آخر, (23, عاماً),

قام مساء أمس الاثنين شاب (30 عاماً) بطعن شاب يبلغ من العمر (23 عاماً) وذلك اثر حديث دار بينهما في احد المقاهي ببلدة دير الأسد

وبعد ذلك قام الشاب المطعون بسياقة سيارته في طريقه على ما يبدو وبحسب بيان الشرطة الى منزله فقد السيطرة على السيارة واصطدم بالدوار، وعلى الفور تم نقله الى مستشفى نهاريا حيث وصفت اصابته بالبالغة

وبعد البحث والتعرف على الجاني، اعتقلت اليوم الثلاثاء الشرطة المشتبه به الذي كان مختبئاً في الجديدة - المكر وقامت باعتقال قريبه البالغ من العمر (40 عاماً) وسيتم تقديمهما يوم غد الخميس أمام المحكمة