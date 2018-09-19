نحف:, اصابة, شابين, بجراح, متفاوتة, اثر, شجار, عنيف, والشرطة, تطوّق, المنطقة,

شجارًا عنيفًا وقع مساء اليوم الثلاثاء في قرية نحف بين مجموعتين من الشبان الأمر الذي اسفر عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة
وعلى الفور نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج وقوات من الشرطة هرعت الى المكان وشرعت بتقصي الحقائق وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث
شجارًا عنيفًا وقع مساء اليوم الثلاثاء في قرية نحف بين مجموعتين من الشبان الأمر الذي اسفر عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة
وعلى الفور نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج وقوات من الشرطة هرعت الى المكان وشرعت بتقصي الحقائق وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث
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