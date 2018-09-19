تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 12:08:28 مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل |  2018-12-20 12:04:52 سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع |  2018-12-20 11:05:02 المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم |  2018-12-20 10:41:31 اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود |  2018-12-20 10:39:57 خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا |  2018-12-20 10:35:47 مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان |  2018-12-20 10:29:31 ابداع طلاب البيولوجيا عتيد ام الفحم في عرض مشاريعهم |  2018-12-20 10:20:42 مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب |  2018-12-20 09:20:25 تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-20 09:29:06 الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ |  2018-12-20 09:02:34 النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء |  2018-12-20 08:49:36 ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا |  2018-12-20 08:44:04 الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! |  2018-12-20 08:41:01 فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم |  2018-12-20 08:33:51 تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نحف: اصابة شابين بجراح متفاوتة اثر شجار عنيف والشرطة تطوّق المنطقة



  |     |   اضافة تعليق



شجارًا عنيفًا وقع مساء اليوم الثلاثاء في قرية نحف بين مجموعتين من الشبان الأمر الذي اسفر عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة

 

وعلى الفور نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج وقوات من الشرطة هرعت الى المكان وشرعت بتقصي الحقائق وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث





كلمات متعلقة

نحف:, اصابة, شابين, بجراح, متفاوتة, اثر, شجار, عنيف, والشرطة, تطوّق, المنطقة,

تابعونــا

مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل 2018-12-20 | 12:08:28

اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع 2018-12-20 | 12:04:52

تم تنظيم يوم جماهيري خاص بالمسنين في بلدة كفرقرع، اليوم الخميس، احياءً لذكرى رجل...

المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم 2018-12-20 | 11:05:02

تنظر المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الادارية في هذه الاثناء ...

اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود 2018-12-20 | 10:41:31

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة...

مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان 2018-12-20 | 10:35:47

بأجواء ميلادية بهيجة رسمت الفرحة على وجوه الأطفال، وبمشاركة رئيس مجلس طرعان...

مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب 2018-12-20 | 10:20:42

شارك العشرات من اهالي بير هداج في النقب يتقدمهم اعضاء كنيست من القائمة المشتركة...

تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ 2018-12-20 | 09:20:25

تساقطت الثلوج ليلة امس وفجر اليوم الخميس على القسم العلوي لموقع جبل الشيخ...

الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ 2018-12-20 | 09:29:06

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية (الأربعاء) على اقتراح قانون منع...

النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء 2018-12-20 | 09:02:34

أفادت بعض وسائل الإعلام الليلة أن النيابة العامة أوصت المستشار القانوني للحكومة...

تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس 2018-12-20 | 08:33:51

خط مستوطنون فجر اليوم الخميس شعارات عنصرية في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع سيارة اصطدام محطة الباص حافلات على شارع الشاطئ امرأة حادث طرق مروع توئثيق حادث طرق مروع اصابة شخصين مدينة رهط سيارتين اسعاف حفاظ طفل رضيع 1600 حبة اسكتازي الخليل معبر النبي الشيخ حسين الاردناغلاق شارع 90 قرب ايلات سيول فيضانات تدفق مياه غمرت الشارع الشرطة بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة سطو مسلح فرع بنك الجديدة المكر مسلح سرقة مبلغ من المال ثلوج بيت جن تساقط تراكم كثيفة قرية الجليل الاعلى تعطيل الدراسة نادي الليونز الناصرة تبادل رئاسة حفل مشاركة واسعة مدينة ثانوية جمال طربيه سخنين مدرسة مدينة تحتفل الفوج ال 43 طلابها مدينة بديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة عابد يونس عرابة تفتيش بيته الشرطة بحثا عن سلاح مسجاف مدينة شكوى لقاء معايدة اسلام مسيحية كفر كنا مشاركة واسعة قرية الاضحى المبارك طبيب فريد نعمة بولص شفاعمرو وفاة انتقل الى رحمة الله مدينة مارون خليفة عربي من حيفا محامي تعيين مستشار قضائي وزارة تطوير الجليل النقب أول عربي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com