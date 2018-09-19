جبهة, الناصرة:, أجواء, التعاون, الانتخابي...تخيفهم, وتربكهم!,

في بيان لجبهة الناصرة مساء اليوم الثلاثاء جاء فيه أن جبهة الناصرة الديمقراطية تؤكد انها ماضية نحو تعميق اجواء التعاون بين جميع التيارات السياسية والانتخابية لإحداث التغيير في بلدية الناصرة.

وكما يبدو فان هذه الاجواء، الايجابية، تقض مضاجع علي سلام وابواقه الاعلامية المأجورة، حيث بدأوا ينشرون الاشاعات الكاذبة ويصطادون بالمياه العكرة، وكأنهم قلقون على مصلحة الجبهة!!، ويشنون هجوما كاسحا لدرجة الاعلان انهم ماضون لـ " مسح الجبهة من الوجود" !! كما جاء على لسان سلام شخصيا.

ان جبهة الناصرة ومرشحها للرئاسة مصعب دخان، تدعو مؤيديها وعموم اهل الناصرة، الى اليقظة وعدم الانجرار وراء الاشاعات المغرضة، التي تهدف الى اثارة البلبلة وزرع التفرقة.

جبهة الناصرة، تؤكد، انها مستمرة في مساعيها نحو اوسع تعاون نصراوي يحرز فجر النصر والتغيير في انتخابات البلدية القريبة فالناصرة اولا... والناصرة للجميع