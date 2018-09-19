تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |  2018-12-27 14:15:48 الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق |  2018-12-27 13:44:41 صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس |  2018-12-27 13:27:01 سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ |  2018-12-27 12:51:17 موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة |  2018-12-27 12:44:45 منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق |  2018-12-27 12:41:36 قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية |  2018-12-27 12:15:46 ترامب: الحق أقول لكم.. ساورني شعور بالخوف على ميلانيا! |  2018-12-27 12:04:37 أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق |  2018-12-27 11:46:12 فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول |  2018-12-27 11:00:30 فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات |  2018-12-27 10:51:34 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 |  2018-12-27 10:45:55 إندونيسيا ترفع مستوى الإنذار في منطقة تسونامي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المطران عطا الله حنا : " الفلسطينيون لن يتنازلوا عن ثوابتهم وحقوقهم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح هذا اليوم وفدا إعلاميا من رومانيا والذين ابتدأوا جولة في الأراضي الفلسطينية استهلوها بزيارة مدينة القدس ومعالمها الدينية والتاريخية.



وقد استقبل سيادته الوفد في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم وموجها التحية للشعب الروماني الصديق الذي تربطنا واياه أواصر المودة والمحبة والصداقة منذ سنوات طويلة .


نتمنى ان تساهم زيارتكم في إيصال رسالتنا الى كنيستكم والى شعبكم وكذلك الى حكومتكم ، فالفلسطينيون ينشدون عدلا ويناضلون من اجل حريتهم واستعادة حقوقهم السليبة ولذلك فإننا نرى ان الموقف الأخلاقي والإنساني يقول بأنه من الواجب الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والانحياز لقضيته ولا يجوز الاستسلام لاية ضغوطات او ابتزازات سياسية من أي جهة كانت.


ما نتمناه هو ان تصل الحقيقة الى شعبكم بعيدا عن سياسة التضليل والتزوير والتأويل والتشويه ، وما نتمناه أيضا هو ان يتعرف الشعب الروماني الشقيق على ما يتعرض له الفلسطينيون من استهداف يطال مقدساتهم واوقافهم وأبناء شعبهم في كافة مفاصل حياتهم.


في الأعياد اليهودية وغيرها من المناسبات الاحتلالية تغلق شوارع مدينة القدس وبواباتها وتصبح البلدة القديمة من القدس وكأنها سجن .


نحترم كافة الديانات ونعتقد بأن مدينة القدس هي مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الابراهيمية الثلاث ولكن لا يجوز ان تتحول المناسبات الدينية اليهودية وغيرها من المناسبات أيضا الى كابوس يجعل الفلسطينيين المقدسيين يشعرون بأنهم اشخاص غير مرحب بهم في القدس وبالتالي يجب ان يحزموا امتعتهم وان يغادروا مدينتهم .


هنالك عملية افراغ ممنهجة للبلدة القديمة من القدس من أبنائها بسبب السياسات الاحتلالية الغاشمة كما ان هنالك تعديات على المسجد الأقصى والاوقاف الإسلامية ، أما اوقافنا المسيحية فهي تسرق منا في وضح النهار وبوسائل غير قانونية وغير شرعية ونعتقد بأن استهداف الأوقاف المسيحية هو استهداف للحضور المسيحي الفلسطيني العريق في هذه الأرض المقدسة.


نستذكر شهداءنا الابرار ونتضامن مع الجرحى والمصابين متمنين لهم الشفاء ونؤكد للعالم بأسره بأن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم وعن ثوابتهم وخاصة فيما يتعلق بالقدس وحق العودة.


قدم سيادته للوفد تقريرا تفصيليا عن أوضاع مدينة القدس وما يحدث في الخان الأحمر وفي غزة وفي غيرها من المحافظات الفلسطينية .


كما وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات وقدم للوفد بعض الاقتراحات العملية حول التغطية الإعلامية المأمولة من زيارة هذا الوفد الإعلامي الروماني.




كلمات متعلقة

المطران, عطا, الله, حنا, :, ", الفلسطينيون, لن, يتنازلوا, عن, ثوابتهم, وحقوقهم,

تابعونــا

الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ 2018-12-27 | 14:23:22

صادق المجلس البلدي في الجلبوع يوم أمس بمشاركة رئيس المجلس عوفيد نور، ونائبيه...

صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس 2018-12-27 | 13:44:41

أصيب ستة مواطنين الخميس، في ثلاث حوادث منفصلة ناتجة عن المنخفض الجوي الممطر...

سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ 2018-12-27 | 13:27:01

جاء في بيان لوسائل الإعلام من الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم :"...

موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة 2018-12-27 | 12:51:17

تضرب بلاد الشام، الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، هذه الأيام، موجة برد غير مسبوقة،...

منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق 2018-12-27 | 12:44:45

بحسب معطيات أور ياروك، التي تستند إلى معطيات السلطة الوطنية للسلامة في الطرق،...

قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية 2018-12-27 | 12:41:36

جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، كايد...

أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق 2018-12-27 | 12:04:37

اصيب سائق شاحنة باصاباتمتفاوته اليوم الخميس جراء انقلاب الشاحنة على مفترق مسكنة...

فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات 2018-12-27 | 11:00:30

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للأعلام العربي , اليوم الخميس :...

بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة 2018-12-27 | 08:51:12

أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، امس الأربعاء، سراح 3 أقارب اعتقلتهم الشرطة في إطار...

الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه 2018-12-27 | 08:45:07

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي تساقطت منذ ساعات صباح اليوم الخميس باغلاق مفرق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حاجز الزعيم تقجير سيارة شابة فلسطينية اصابة شرطي القدسرئيس بلدية طمرة سهيل ذياب التحقيق الشرطة هدم بيت استجواب الشرطة تفتيش ملابس توصيات رفع توسع صلاحياتها سلاح جسم باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية المدارس الكنسية الاهلية المسيحية وزارة المعارف تحويل مبلغ 50 مليون ميزانية موقف شاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا حريق منزل طابق ثاني قرية جسر الزرقاء اضرار اطفاء اخماد نار اصابات دون تحقيق عدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء عامل اصابة طمرة منطقة صناعية مدينة علاج متوسطة مصرع عامل سقط عن سلم في كنيون مجمع تجاري حيفا ورشة عمل شرطة اسعاف مصطفى عبد يوسف قويدر تشييع النقب الجنوب أب ابنه حادث طرق مروع ضحايا اتهام قاصر من طوبا زنغرية محمد هنداوي مسن السكين 16 عاما يعاني من مشاكل صحية اعتقال شاب سائحة الناصرة سرقة حقيبة الشرطة دفعها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com