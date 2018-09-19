استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح هذا اليوم وفدا إعلاميا من رومانيا والذين ابتدأوا جولة في الأراضي الفلسطينية استهلوها بزيارة مدينة القدس ومعالمها الدينية والتاريخية.

وقد استقبل سيادته الوفد في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم وموجها التحية للشعب الروماني الصديق الذي تربطنا واياه أواصر المودة والمحبة والصداقة منذ سنوات طويلة .نتمنى ان تساهم زيارتكم في إيصال رسالتنا الى كنيستكم والى شعبكم وكذلك الى حكومتكم ، فالفلسطينيون ينشدون عدلا ويناضلون من اجل حريتهم واستعادة حقوقهم السليبة ولذلك فإننا نرى ان الموقف الأخلاقي والإنساني يقول بأنه من الواجب الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والانحياز لقضيته ولا يجوز الاستسلام لاية ضغوطات او ابتزازات سياسية من أي جهة كانت.ما نتمناه هو ان تصل الحقيقة الى شعبكم بعيدا عن سياسة التضليل والتزوير والتأويل والتشويه ، وما نتمناه أيضا هو ان يتعرف الشعب الروماني الشقيق على ما يتعرض له الفلسطينيون من استهداف يطال مقدساتهم واوقافهم وأبناء شعبهم في كافة مفاصل حياتهم.في الأعياد اليهودية وغيرها من المناسبات الاحتلالية تغلق شوارع مدينة القدس وبواباتها وتصبح البلدة القديمة من القدس وكأنها سجن .نحترم كافة الديانات ونعتقد بأن مدينة القدس هي مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الابراهيمية الثلاث ولكن لا يجوز ان تتحول المناسبات الدينية اليهودية وغيرها من المناسبات أيضا الى كابوس يجعل الفلسطينيين المقدسيين يشعرون بأنهم اشخاص غير مرحب بهم في القدس وبالتالي يجب ان يحزموا امتعتهم وان يغادروا مدينتهم .هنالك عملية افراغ ممنهجة للبلدة القديمة من القدس من أبنائها بسبب السياسات الاحتلالية الغاشمة كما ان هنالك تعديات على المسجد الأقصى والاوقاف الإسلامية ، أما اوقافنا المسيحية فهي تسرق منا في وضح النهار وبوسائل غير قانونية وغير شرعية ونعتقد بأن استهداف الأوقاف المسيحية هو استهداف للحضور المسيحي الفلسطيني العريق في هذه الأرض المقدسة.نستذكر شهداءنا الابرار ونتضامن مع الجرحى والمصابين متمنين لهم الشفاء ونؤكد للعالم بأسره بأن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم وعن ثوابتهم وخاصة فيما يتعلق بالقدس وحق العودة.قدم سيادته للوفد تقريرا تفصيليا عن أوضاع مدينة القدس وما يحدث في الخان الأحمر وفي غزة وفي غيرها من المحافظات الفلسطينية .كما وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات وقدم للوفد بعض الاقتراحات العملية حول التغطية الإعلامية المأمولة من زيارة هذا الوفد الإعلامي الروماني.