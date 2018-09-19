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نور اللبنانية تتألق بالأبيض في جلسة تصوير مشرقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة اللبنانية نور لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني الشهير خالد فضة، ونشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نور ظهرت بلوك مميز ومختلف، حيث ارتدت فستان أبيض أنيق ورقيق، وكانت محاطة بالطبيعة، بينما لم تتكلف في ماكياجها أو تسريحة شعرها، واختارت طلة بسيطة لتبدو أكثر حيوية وإشراقا.


جمهور الفنانة اللبنانية أحب الشكل الذي ظهرت به، واعتبرها جلسة تصوير تودع فيها نور فصل الصيف، وأمطرها  الفانز بعدد كبير من التعليقات التي تغزلت في جمالها وحيويتها، والشكل المبهج الذي ظهرت به.


الفنانة اللبنانية كان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «رحيم»، والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا، وشاركها بطولته ياسر جلال، محمد رياض، صبري فواز، دنيا عبدالعزيز، دينا، وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.


نور نفت مؤخرا كل ما قيل بشأن وجود خلافات بينها وبين الفنان المصري تامر حسني، واعتذارها عن فيلم «البدلة»، والذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، وقالت إن تامر صديق مقرب لها، وتكن له كل احترام وتقدير.




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