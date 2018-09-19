7, أرقام, لميسي, في, ليلة, اكتساح, آيندهوفن,

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني سبعة أرقام خلال المباراة التي فاز بها فريقه على آيندهوفن 4-صفر في افتتاح مشوار النادي في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ميسي ثلاثية (هاتريك) في مرمى آيندهوفن وكان نجم المباراة الأبرز، وهو ما تؤكده الأرقام التالية:- سجل ميسي "الهاتريك" الثامن له في دوري أبطال أوروبا، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للثلاثيات في تاريخ البطولة.- أصبح ميسي الهداف التاريخي لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 63 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.- وصل ميسي إلى هدفه الثامن من ركلات حرة مباشرة في عام 2018، كأكثر عدد من الأهداف سجله بهذه الطريقة في عام ميلادي واحد.- ميسي ثاني لاعب في التاريخ يسجل في 14 موسم في دوري أبطال أوروبا بعد النجم الإسباني راؤول غونزاليس مهاجم ريال مدريد السابق.- أصبح آيندهوفن الفريق رقم 30 الذي ينجح ميسي في هز شباكه في مباريات دوري أبطال أوروبا.- بات ميسي أول لاعب يسجل من ركلة حرة مباشرة ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا بعد الإنجليزي ستيفن جيرارد في 2008.- رفع ميسي رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 101.