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7 أرقام لميسي في ليلة اكتساح آيندهوفن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني سبعة أرقام خلال المباراة التي فاز بها فريقه على آيندهوفن 4-صفر في افتتاح مشوار النادي في دوري أبطال أوروبا.


وأحرز ميسي ثلاثية (هاتريك) في مرمى آيندهوفن وكان نجم المباراة الأبرز، وهو ما تؤكده الأرقام التالية:


- سجل ميسي "الهاتريك" الثامن له في دوري أبطال أوروبا، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للثلاثيات في تاريخ البطولة.


- أصبح ميسي الهداف التاريخي لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 63 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.


- وصل ميسي إلى هدفه الثامن من ركلات حرة مباشرة في عام 2018، كأكثر عدد من الأهداف سجله بهذه الطريقة في عام ميلادي واحد.


- ميسي ثاني لاعب في التاريخ يسجل في 14 موسم في دوري أبطال أوروبا بعد النجم الإسباني راؤول غونزاليس مهاجم ريال مدريد السابق.


- أصبح آيندهوفن الفريق رقم 30 الذي ينجح ميسي في هز شباكه في مباريات دوري أبطال أوروبا.

- بات ميسي أول لاعب يسجل من ركلة حرة مباشرة ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا بعد الإنجليزي ستيفن جيرارد في 2008.


- رفع ميسي رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 101.




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