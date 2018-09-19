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ضبط كيلو ونصف ماريجوانا في بيت لحم



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ضبطت الشرطة والاستخبارات العسكرية فجر اليوم الاربعاء كيلو ونصف من مادة يشتبه ان تكون مادة الماريجونا المخدرة وقبضت على الشخص المشتبه به بحيازتها .



وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه و بعد توفر معلومات لادارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة بيت لحم تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة فتم التنسيق مع جهاز الاستخبارات العسكريه فتم متابعته و تحديد مكانه والقبض عليه وضبط كيس كبير بحوزته بداخله عرانيس الماريجوانا المخدرة .


واضاف ارزيقات بانه تم التحرك إلى منزله من أجل التفتيش بمساندة الأمن الوطني والشرطه الخاصه والاستخبارات بعد استصدار مذكرة تفتيش حسب الأصول من النيابة واثناء التفتيش تمكنت القوة من ضبط ثلاثة اكياس كبيرة بداخلها عرانيس يشتبه انها عرانيس الماريجوانا المخدرة وشتلة ماريجوانا وميزان لوزن المواد المخدرة واكياس شفافه لتغليف لتغليفها وبيعها و أسمدة سائلة تستخدم لري اشتال الماريجوانا بحيث بلغ مجموع وزن المواد المخدرة المضبوطه بالمنزل وبحوزته كيلو ونصف و سجائر جاهزة للتعاطي بلغ وزنها ٩.٨ غرام .


وبين ارزيقات انه تم التحرز على كافة المضبوطات وتوقيف الشخص لحين استكمال الاجراءات القانونيه اصولا




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